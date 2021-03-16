İmamoğlu'ndan Büyükçekmece'ye Temmuz Müjdesi

Uzun yıllardır ilçe halkının şikayetçi olduğu sahil şeridindeki İBB’nin yürüttüğü çalışmaları inceleyen İmamoğlu, projenin ilk meyveleri için Temmuz ayını işaret etti. İmamoğlu müjdeyi, “İnşallah, Temmuz ayında sahillerde oluşturmak istediğimiz kimliğin ilk verisini burada göreceğiz. Büyükçekmece, yıllardır ihmal edilmiş alt ve üst yapısıyla pırıl pırıl bir sahile, kordona kavuşacak. Hem Büyükçekmece halkı kazanacak hem yakın plandaki Çatalca'dan Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nden Avcılar'a, hatta Başakşehir'e kadar insanlar için bir cazibe merkezi haline gelecek” sözleriyle verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece – Beylikdüzü İlçesi Kordonboyu Düzenleme Projesi 1. Etap çalışmalarını yakından inceledi. Büyükçekmece halkı ile yazlıkçıların en yoğun olduğu sahil boyunca incelemelerde bulunan İmamoğlu, proje sorumlularından bilgi aldı. İmamoğlu’nun inceleme gezisine, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti.

-NÜFUS BÜYÜDÜ, İHTİYAÇLAR BÜYÜDÜ-

Vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde sahili gezen İmamoğlu, tur sonunda değerlendirmelerde bulundu. Büyükçekmece sahilinin kendisi için 30 yıllık bir deneyim olduğunu belirten İmamoğlu, “Çok değerli bir alandayız. Geçmişte çok değerli yatırımlar da yapmış Belediye Başkanımız da burada. Ama tabi zaman geçtikçe ihtiyaçlar büyüdü, nüfus büyüdü arka planda” dedi.

-İBB’NİN ELİ DEĞMEDİ-

İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün projenin bir an önce bitirilmesi yönündeki istek ve heyecanını anladığını kaydeden İmamoğlu, “Tabi 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin eli değmeyince hemen bitsin istiyor. Biz de hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bundan 30 yıl önce istatistiğini çıkarmıştım; toplamda, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar’ın nüfusu 300 bindi. Şu anda bu ilçelerimizin toplam nüfusu yaklaşık 2 buçuk milyon nüfustan bahsediyorum. Dolayısıyla 2 buçuk milyon nüfusa hitap eden bir altlık oluşturmanız gerekiyor. Bu noktada bu alana özel bir önem gösterdik. Zaten Hasan Bey’in bir tasarımı vardı. Bababurnu’ndan Gürpınar Balık Hali’ne kadar. Yaklaşık 16 kilometrelik bir hat var. Bunu ilk etabı da Büyükçekmece'nin hemen ön kısmında. Hatta ilk kordonu diyebiliriz bu bölümün. Yat limanı ile Gürpınar sınırına kadar olan kısmında uzun zamandır altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İSKİ burada hem temiz su, hem atık su hem de yağmur suyu hatlarını toparladı.”

-SAHİLLERE YENİ KİMLİK KAZANDIRIYORUZ-

İmamoğlu, İstanbul sahillerinin birbirinden farklı olması yerine bir kimliğe kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Biz burada Temmuz ayı itibariyle 1. etap diye tanımladığımız yaklaşık 100 bin metrekarenin rekreasyonunu toparlayacağız. Bu denizin masumiyetini doğallığını koruyacak, insanların denizle en güzel şekilde buluşmasını sağlayacak bir tasarımla olgunlaştırıldı. Kurumumuzun her aşamadaki yetkilileri; proje etütten fen işlerine, İSKİ’den İSTON’a varıncaya kadar burada üreteceğimiz her şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönemde sahile katacağı kimlikle de alakalı. Yani yeni kimlikli, gerçekten pırıl pırıl bir sahil var etmek istiyoruz. İnsan odaklı, insanla deniz arasına, insanla kumsal arasına çok az engel koyan, hatta hiç engel koymayan bir anlayışla çevre düzeni yapıyoruz.”

-BİTTİĞİNDE GELİP YİNE KONUŞACAĞIZ-

“İnşallah, Temmuz ayında o kimliğin ilk verisini burada göreceğiz” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Bu doğal güzelliği buradaki estetik bir imalatla hak ettiği değere kavuşturmuş olacağız. Yıllardır ihmal edilmiş alt ve üst yapısıyla pırıl pırıl bir sahile, kordona kavuşacak. Hem Büyükçekmece halkı kazanacak hem yakın plandaki Çatalca'dan Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nden Avcılar'a, hatta Başakşehir'e kadar insanlar için bir cazibe merkezi haline gelecek. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hasan Başkanımın da her detayın üzerine düşmesine ve ilgisine teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde gelip yine burada konuşacağız” diyerek tamamladı.

HASAN AKGÜN: “İBB, BÜYÜKÇEKMECE’Yİ HATIRLADI”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de, çeyrek asırdan sonra ilk defa Büyükşehir Belediyesi’nin, Büyükçekmece’yi hatırladığını belirterek teşekkür etti. “Büyükçekmece İlçesi diye bir ilçenin var olduğunu, artık Büyükşehir en iyi şekilde biliyor” diyen Akgün, şöyle konuştu:

“Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanıma bir başka teşekkürüm. 7 yıl boyunca Çakmaklı – Büyükçekmece yolu vardı. Hadımköy Gişeleri’ne 11 kilometre ile ulaşıyorduk, Çakmaklı yoluyla artık 5 KM ile ulaşıyoruz. Yedi yıl boyunca engellendik, yapmadılar, Ekrem İmamoğlu Başkanım geldikten sonra 6 ay da yaptılar. Son olarak da Gürpınar Burnu’ndan Baba Burnu’na kadar olan alandan, aynı zamanda 16 milyon İstanbul halkına, 16 kilometrelik bir yürüyüş, bisiklet, gezi alanı; 1 milyon metrekare de yeşil alan oluşturuluyor. Şahsım ve Büyükçekmece ailem adına Ekrem Başkanıma teşekkür ediyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)