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İBB İstihdam Ofisleri’nin Beşincisi Büyükçekmece’de Açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işsizlik soruna çözüm için vaat ettiği Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin beşincisi Büyükçekmece’de açılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:55
İBB İstihdam Ofisleri’nin Beşincisi Büyükçekmece’de Açılıyor
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İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul geneline yayılıyor. Küçükçekmece, Şişli ve Kartal ve Sancaktepe’den sonra Büyükçekmece de Bölgesel İstihdam Ofisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İBB ve Büyükçekmece Belediyesi bürokratları, bölgenin önde gelen sanayicileri ve istihdamı sağlanan gençlerin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Dinamik, yetkin, güler yüzlü ve samimi çalışanlarıyla vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi amaçlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin ilki, Haziran 2019’da Küçükçekmece’de açılmıştı. 2020 yılı Şubat ayında ise Şişli ve Kartal’da Bölgesel İstihdam Ofisleri hizmet vermeye başlamıştı. Son olarak Temmuz 2020’de Sancaktepe Bölgesel İstihdam Ofisi, İstanbulluların hizmetine sunulmuştu.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla bugüne kadar altı binin üzerinde İstanbulluya iş imkanı sağlandı.

TÖREN BİLGİSİ:

Tarih: 20 Ağustos 2020

Saat: 14.00

Adres: Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi

Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:34 /B Büyükçekmece

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