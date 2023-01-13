Büyükçekmece Zafer Partisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

İlk olarak 4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının birtakım haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemeyle Resmi gazetede yayınlanışı sebebiyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.1961-1971 yılları arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başladı ve 1971 yılının ardından adı günümüzdeki halini aldı.

Doğru ve tarafsız olmanın her geçen gün zorlaştığı günümüz Türkiye’ sinde, gazetecilik mesleğinin icrasının da aynı oranda zorlaştırıldığı ortadadır.



Bu zorlu mücadelelerinde kendileriyle omuz omuza olduklarını ifade etmek için, Zafer Partisi Büyük Çekmece İlçe Teşkilatı da bu gün sahadaydı.



Belediye Binası önündeki Atatürk heykelinin yanında, özgür basına atıfta bulunmak için ‘Basına Özgürlük’ yazan tek bir döviz açtılar. İlçe teşkilatı olarak küçük bir kutlama konuşması yaparak alandan ayrıldılar.



İlçe teşkilatı sözcüsü sayın Mehmet Öge konuşmasında;



“Bu gün ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ gününüz kutlu olsun. iyi ki varsınız çünkü; Bir yanda iktidar erki ile tutuklu gazetecilere, diğer yanda hem iktidar ve hem de sarı muhalefetin baskısı altındaki gazetecilere-öte yanda sermaye tekeli altında sipariş haber yapan fonlu gazetecilere, nihayet siyasal çıkarlar uğruna karşıt ya da

yandaş tutum takınan gazetecilere rağmen iyi ki sizler, Çalışan Gazeteciler iyi ki varsınız.

Bugün iktidar ve muhalefetin basın tekeline karşı, halkına ses olmaya çalışan sizler, hem ülkesini ve siyasetini, hem de dünya ve gelişimini tarafsız bir gözle ulusuna aktarmak için çabalayan “Çalışan Gazeteciler” artık sosyal medyada kendi gazetelerinin patronlarıdır. Artık gençlik, doğru ve tarafsız haber için sizleri takip ediyor.

Oysa bugün zavallı ulusal kanallar ve basının neredeyse tamamı, din dahil her konuyu, ulusal kimliği ve ulusal çıkarları demokrasi ve eşitlik lafazanlıkları ile istismar ederek Türk halkını kandırmaya, oyalamaya, cepheleşmeye sevk ediyorlar. “ diyerek sözlerine devam etti .



“Özetle şunu söylemek isteriz. Bugün iktidar ve muhalefetin gasp ettiği şu haber alma ortamında “Çalışan Gazeteciler”e her zamankinden çok daha ihtiyaç vardır. Gününüz kutlu olsun Atatürk’ün çocukları. Elbet milli devlet yeniden ayaklanacak, yeriniz o vakit bu milletin kalbi olacaktır.”



Diyerek cümlelerine son verdi.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)