Başkan Ömer Arısoy, Yeşiltepe Mahallesi’ne Konuk Oldu

Başkanla Akşam Çayı toplantılarının 7’ncisi Yeşiltepe Mahallesi’nde düzenlendi. Buluşmada kentsel dönüşümden Zeytinburnu Devlet Hastanesi Projesi’ne birçok konu ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul

Gelenekselleşen Başkanla Akşam Çayı buluşması Yeşiltepe Mahallesi Yiğitoğlu Kıraathanesi’nde gerçekleşti. Buluşmaya AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol, Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

Yeşiltepe Akşam Çayı görüşmelerinin sivil toplum kuruluşlarının katılımı bakımından da zengin olduğunu belirten Başkan Arısoy, gelen soruları cevaplamak üzere notlarını aldı.

“VATANDAŞIN PROBLEMİ BİZİM PROBLEMİMİZDİR DEDİK”

Çırpıcı kentsel dönüşümünden dolayı mağdur olan vatandaşlar projenin akıbeti hakkında Başkan Ömer Arısoy’dan bilgi istedi. Arısoy, “2019 yılında göreve gelmemizle karşımızda bulduğumuz bir problem de özel bir inşaat firmasının başlatıp yanlış yönetim dolayısıyla terk etmek durumunda kaldığı kentsel dönüşüm projesiydi. Çırpıcı Mahallesi’nde binaların bir kısmının yıkıldığı bir kısmının ayakta kaldığı bir alandı. Biz oraya gittiğimizde kamudan kaynaklansın kaynaklanmasın vatandaşımızın problemi bizim problemimizdir dedik.

Seçimden önce oranın riskli alan ilan edilmesi resmi gazetede yayınlandı. Ondan sonra bizim için büyük bir mücadele başladı. Hesapsız adaletsiz yapılan sözleşmeleri bütün malikleri davet ederek zeyilnamede adil bir çizgiye getirdik. 1. etabın inşaatı tamamlandı. 2. etapta son 2 binaya geldik. Mesele onlarla da bugünlerde çözülecek gibi görünüyor. Biz sözümüzün arkasındayız. Gecikmenin sebebi biz değiliz. Her bir projeye yardımcılarım büyük emek veriyorlar” dedi.

“1 YIL İÇERİSİNDE ÇOK AMAÇLI SALON PROJESİNİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Yeşiltepe Mahallesi sakini Alaattin Türker’in “Çok Amaçlı Salon İnşaatı’nın sessiz bir şekilde beklediğini gözlemliyoruz. Buranın inşasında bir sorun mu var?” sorusunu Arısoy, “Çok Amaçlı Salon ihalesini 14 Ocak’ta yapacağız. Kaba inşaatını tamamladık. İnce işlerini de bir yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz. İnşallah Zeytinburnu’muz çok amaçlı salona kavuşmuş olacak. Yemekli veya yemeksiz her tür toplantı için kongre, toplantı, düğün, iftar yemeği gibi bin kişilik salonu Zeytinburnu’muzun hizmetine açacağız” şeklinde yanıtladı.

BAŞKAN ÖMER ARISOY, ZEYTİNBURNU’NDAN NE İSTİYOR?

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in sorusu ise şöyle: “Biz mahalle sakinleri olarak taleplerimizi dile getiriyoruz ancak Başkan’ımızın vatandaştan bir isteği var mı?” Ömer Arısoy, “Bizim İstanbul’un en temiz ilçesi olmak gibi bir gayretimiz var. Lütfen sokakları, parkları evinizin içiymiş gibi temiz tutalım. Hemşehrilerimden istediğim zamansız çöp çıkarmamaları, sokağa çöp atmamalarıdır. Böyle yekvücut olursak Zeytinburnu İstanbul’un en temiz ilçesi olabilir.

İkinci ricam kaldırım işgalleri ile alakalı. Kaldırımlar yayaların, yollar araçlarındır. Kaldırımları açık tutmamız gerekir. Hemşehrilerimden esnaf kardeşlerimden ricam kaldırımları işgal etmeyelim, yükleme boşaltmada acele edelim. Üçüncü ricam da evlerimizi dayanıklı hale getirmek konusunda. Devletimiz tarihin en büyük teşvikini veriyor. 2023 yılında büyük bir felaket yaşadık.

Devlete çok pahalıya mal oldu. Canlarımız öldü bir kısmı dışarıda kaldı. Yeniden aynı şeyi İstanbul’da yaşamamak için büyük teşvikler var bunu değerlendirelim. Lütfen makul olan tekliflerle uzlaşalım. Zeytinburnu’muz çok kıymetli bir yer. Bu değeri daha da geleceğe taşıyalım. Bunun için tüm hemşehrilerimizden duyarlılık ve kanaatkârlık talep ediyorum” dedi.

“ZEYTİNBURNU DEVLET HASTANESİ SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ İLERLİYOR”

Ömer Arısoy, Zeytinburnu Devlet Hastanesi projesi hakkındaki son gelişmeleri ise şöyle kaydetti: “Devlet Hastanesi projesi söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Şimdi projenin mekanik, elektrik, statik mimari sözleşmesinin satın alması yapıldı. İhalesini takip edeceğiz. Verdiğimiz sözün takipçisi olarak Zeytinburnu’muza modern bir devlet hastanesi kazandırmış olacağız”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)