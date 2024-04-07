ÖZGÜR,DOĞRU,DÜRÜST VE TARAFSIZ SOKAK RÖPORTAJLARIMIZA AĞIZ DOLUSU LAF EDENLER ŞİMDİ NE DİYECEK ?

İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni gazete yazarı Hüseyin Çetiner bu konuda şunları söyledi ”Biz bundan 12 sene önce siyasi sokak röportjlarına başladığımız zaman bu alanda çalışan hiçbir kanal yoktu.

Biz de Avcılarda suyun rengi nedir,veya Büyükçekmece mi büyük Küçükçekmece mi gibi komik ve merak uyandıran surular sorarken tesettürlü bir kadının Avcılar’da Ak Parti hükümetini sert bir şekilde eleştirdiği video bir günde 1 milyon izlenince siyasi sokak röportajları konusunda bir açık olduğunu fark ettik o günden bu yana bu alanda ağırlık vererek toplamda 8 bin civarında sokak röportajına imza atarak video yayınladık.

İSTANBUL İBB VE İLÇE SEÇİMLERİNE % 100 BİLDİK…

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri öncesi Özellikle en çok “İBB’de oyunuzu CHP adayı İmamoğlu’na mı vereceksiniz Yoksa AK Parti Adayı Murat Kurum’a mı diye sormuştuk.

Murat Kurum Sultanbeyli’de 7 oy Sultangazi’de ise sadece bir oy fazla almıştı. Röportaj yaptığımız diğer bütün ilçelerde Esenler ve Bağcılar’da dahil Ekrem İmamoğlu rakibine iki misli fark atıyordu.

Bu sokak röportajımızı gören İmamoğlu karşıtları bize akla hayale gelmeyen hakaretler ederek Saraçhane bülbülü,İmamoğlu’nun silahşörü ifdaleri başta olmak üzere her videomuzun altına yorumlar yazarak bizi taciz etmişlerdi.

Bizim ise tek derdimiz sadece sokaktaki vatandaş duygu ve düşüncelerini diğer insanlara iletebilsin diye onlara imkan sunduk.

Biz kurulduğumuz 6 Şubat 2008’den bu yana hiçbir siyasi parti’ni,cemaatin, derneğin,vakfın veya başka bir kurum ve kuruluşun arka bahçesi olmadık ve olmayacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi yine söyleyecek sözü olan herkesin kendisini ifade edebileceği bir mecra olmaya aynen devam edeceğiz.

Sandık sonuçlarının anketlerimiz ile bire bir uyumlu olmasından dolayı biz kırıcı ve sert yorumlar yazan izleyicilerimizin bizden özür dilemeleri halinde hakkımızı helal edebiliriz.

Bu seçimde kaybeden yok. Herkesin kazançlı çıkmasını dileriz. Çünkü insanlar plan yapar Allah yapar ama günün sonunda ALLAH’ın planları üstün gelir diyerek sözlerimi tamamlıyorum diyen Çetiner’e ve ekibine başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)