CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANI BEYZADE KAYABAŞI, ŞAHİNTEPE VELİ BABA CEMEVİ’Nİ ZİYARET ETTİ



Ziyarete CHP İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, ilçe yöneticileri Meryem Berk, Servet İskender, Gökay Ölmez, Gençlik Kolları Başkanı Berkin Servi ve yönetimi ile mahalle başkanı Hüseyin Doğan ve yönetimi de katıldı.

“MİSAFİRPERVERLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”



Kayabaşı, Ahmet Uğur’un liderliğindeki yeni yönetime başarı dileyerek, “Başkanımızın misafirperverliği ve ev sahipliği için kendilerine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim,” şeklinde konuştu.



BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaret sırasında, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, cemevinin ve derneğin toplumsal birliğe sağladığı katkıların önemine değinerek, “Toplumsal dayanışma ve birliğimizi pekiştiren böylesi kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman halkımızın yanında olmaya ve onların sesine kulak vermeye var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından, cemevi ve dernek başkanlığının yürütülecek projeleri ve faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ahmet Uğur, Kayabaşı ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)