İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI HEM ÜLKE HEM DE EV İÇİ GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan projeler arasında en çok beğenilenler; yüzde 80,8 ile Kent Lokantası, yüzde 79,7 ile İBB Öğrenci Yurtları ve yüzde 79,6 ile İBB Kütüphaneleri oldu. Ev içi gündeminde yüzde 52,9 ile Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması birinci sırada yer alırken, yüzde 24,5 ile ekonomik sorunlar ikinci, yüzde 5,3 ile Ramazan Bayramı ise üçüncü sırada yer buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - İstanbul

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayınlanan Mart 2025 Barometresi, İstanbulluların ekonomik, sosyal ve siyasi gündemine dair çarpıcı verileri ortaya koydu. 1-7 Nisan 2025 tarihleri arasında 762 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan İstanbul Barometresi Mart 2025 Raporu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, İBB hizmetlerine yönelik memnuniyet ve ekonomik etkiler öne çıkan başlıklar oldu.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI ÖNE ÇIKTI

Mart ayının Türkiye gündemine damgasını vuran en önemli olay, katılımcıların yüzde 72,6’sı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması olarak belirtildi. İkinci sırada yüzde 11 ile Uludağ’daki otel yangını, üçüncü sırada ise yüzde 4,3 ile Ramazan Bayramı yer aldı. İstanbul özelinde ise katılımcıların yüzde 89,4’ü, İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasını kentin en önemli gündem maddesi olarak değerlendirdi.

İBB HİZMETLERİNDEN YÜKSEK MEMNUNİYET

Barometre Raporu’nda öne çıkan bir diğer başlık, İBB hizmetlerine yönelik memnuniyet oranları oldu. Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan projeler arasında:

* Kent Lokantası: %80,8

* İBB Öğrenci Yurtları: %79,7

* İBB Kütüphaneleri: %79,6 oranında beğeni topladı.

Katılımcıların yüzde 63,1’i, İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde hayata geçirilen projeleri başarılı bulurken, yüzde 76,8’lik kesim bu projelerin sürdürülmesini istedi.

EV İÇİNDE DE GÜNDEM: SİYASET VE EKONOMİ

Mart ayının ev içi gündeminde yüzde 52,9 ile Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması birinci sırada yer alırken, yüzde 24,5 ile ekonomik sorunlar ikinci, yüzde 5,3 ile Ramazan Bayramı ise üçüncü sırada yer buldu. Bu sonuçlar, İstanbulluların gündelik yaşamında siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomik sıkıntıların da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)