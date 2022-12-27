Ataşehir’de Sporda Sağlık ve Beslenme Paneli Düzenlendi

25 Aralık Pazar günü 13–18 yaş aralığı sporculara yönelik yapılan panelde, “Sporda sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır, spor hareketlerinin faydaları nelerdir, sporun insan yaşamındaki önemi nedir, sağlıklı beslenme nasıl yaşam tarzı haline getirilir” konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcı Ekrem Köse, Ataşehir Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, Yöneticileri, antrenör eğitmenleri, sporcular ile aileleri katıldı.

Diyetisyen İlayda Taşkın, konuşmacı olarak katıldığı panelde sporda sağlıklı beslenmenin sporcuları ve takımları zafere taşıdığını ve başarılı sonuçlara imza atıldığını belirterek, sağlıksız ve bilinçsiz beslenmenin kötü sonuçlanabileceğini ifade etti.

Fizyoterapist Ümit Can Oruç ise antrenman ve maç öncesi ısınma hareketlerinin önemine dikkat çekti. Oruç, “Spor öncesinde ısınma hareketleri, spor sırasında sakatlama riskini azaltırken spor motivasyonunu artırmada önemli bir rol oynar. Spora başlamadan önce kasları ısıtmaya ve aksiyona hazırlamaya katkıda bulunan bir ısınma programıyla, dokulardaki elastikiyetin artması, güçlenmesi ve kan dolaşımının artması hedeflenir” dedi.

Panel sonrası Amatör Kümede U-16 yaş kategorisinde mücadele ederek şampiyon olan Ataşehir Örnek Gençlik ve Spor Kulübü’ne şampiyonluk kupası da takdim edildi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcı Ekrem Köse, “Biz büyük bir aileyiz. Panelimize katılan spor kulüplerimize, başkanlarımıza, antrenörlerimize, sporcularımıza ve sunum yaparak düzenlediğimiz etkinliğimize katkılarını sunan Diyetisyen Aleyna İlayda Taşkın ile Fizyoterapist Ümit Can Oruç’a da amatör spor camiamız adına teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımızı bir kez daha kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.