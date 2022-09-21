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Ataşehir Yeni Bir Konser Alanı Daha Kazandı

Ataşehir Belediyesi, konser alanlarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk Mahallesi’nde 10 bin metrekare üzerine kurulu, 20 bin seyirci kapasitesine sahip Atapark konser alanı, etkileyici performanslara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 14:15
Ataşehir Yeni Bir Konser Alanı Daha Kazandı
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Kültür-sanat çalışmalarına yatırım yapmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi, birbirinden değerli isimleri ağırlayacağı, yurttaşları çeşitli konserlerle buluşturacağı yepyeni bir sanat sahnesini ilçeye kazandırıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Atatürk Mahallesi’nde Kent Parkı’nın içi, Golf Kulübü’nün yanında bulunan Atapark konser alanında ilk kez 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde değerli sanatçı Candan Erçetin sahne alacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeni konser alanıyla ilgili şunları söyledi: “Yeni konser alanımız Ataşehirimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun. Yurttaşlarımızın yeni etkinlik alanımızı doldurarak, binlerce güzel konsere eşlik ettiği, nice güzel anlara şahitlik etmelerini diliyorum. İlçemizde kültür-sanat alanında yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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