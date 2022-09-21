Ataşehir Yeni Bir Konser Alanı Daha Kazandı

Ataşehir Belediyesi, konser alanlarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk Mahallesi’nde 10 bin metrekare üzerine kurulu, 20 bin seyirci kapasitesine sahip Atapark konser alanı, etkileyici performanslara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.