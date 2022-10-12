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Ataşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Ataşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek 1 milyar 700 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:53
Ataşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: “Bütçemizin Ataşehir halkına hayırlı olmasını diliyorum. Eşit hizmet anlayışımızla Ataşehirimiz için çalışmaya, üretmeye devam ederek mali disiplinden asla ödün vermeyeceğiz.

Istanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ataşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı dördüncü birleşimi Meclis 1.Başkan Vekili Kudret Aslan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda meclis üyeleri 2023 Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesini görüşerek, oy çokluğuyla kabul etti.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde 11 Ekim Salı günü bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonuncunda, gelir- gider bütçesi 1 Milyar 700 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Toplantıda 2023 Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili olarak konuşma yapan Ataşehir Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili İlhami Yılmaz, “İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın refah ve mutluluğuna öncelik vererek yatırım ve hizmetlerimize devam ettiğimizi ve edeceğimizi, insana ve çevre bilinci içerisinde değişimi, gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarımızdan yeşil alan yaratmaya kadar çeşitli alanlarda sayısız faaliyetlerimizi esas alarak programlarımızı ve bütçemizi en iyi şekilde hazırladık. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaptığımız yatırımlarla ilçemize gerekli ivmeyi kazandırıyoruz. Aynı zamanda çağdaş şehircilik gereklerine uygun projeler tasarlayarak kent estetiğine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kabul edilen bütçenin tüm Ataşehir halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir’de çağdaş, adil, şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet politikasını kendimize ilke edindik. Belediyemiz kaynaklarını etkin kullanarak, ilçemizin ve hemşehrilerimizin taleplerine yanıt verirken, geleceği de en güzel şekilde inşa edebilmek her zaman önceliğimiz oldu. Eşit hizmet anlayışımızla Ataşehirimiz için çalışmaya, üretmeye devam ederek mali disiplinden asla ödün vermeyeceğiz” dedi.

Toplam bütçe 1 Milyar 700 milyon olarak belirlendi

Başkan Battal İlgezdi, “Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin hedeflerine göre 2023 yılı mali bütçemizi 1 milyar 700 milyon Türk Lirası olarak belirledik. Performans Programı’nın hazırlanmasında büyük emek gösteren; çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarına, akademik odalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı. 2023 yılı performans programı ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Ataşehir Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi 1 milyar 700 milyon TL olarak kabul edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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