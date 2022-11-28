Atak Ekibi Akreditasyon Belgelerini Aldı

Bir yıl boyunca 3 modül şeklinde teorik, pratik eğitimler alan ve bunun yanı sıra çeşitli tatbikatlardan da geçen ATAK ekibi, tüm bu eğitimlerin ardından olası bir afet durumunda yer alarak, bilinçli ve organize bir şekilde müdahale edebilmek için sınava tabi tutuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ATAK ekibi, 23 Kasım Çarşamba günü İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gözetmenleri tarafından yapılan “Hafif Arama Kurtarma” Akreditasyon Sınavı’nda başarılı olarak Türkiye’de ve Ataşehir’de olası afet durumlarında çağrı yapıldığı taktirde durumlara müdahale edebilme yetkinliğine sahip oldular.

Ekibin arama kurtarma köpeği Tokyo da geçtiğimiz ay AFAD tarafından düzenlenen “Köpekli Arama Timleri Görev Yeterlilik Sınavı”nı başarıyla geçerek sertifikasını almıştı. Tokyo, ekiple birlikte arama kurtarma çalışmalarında böylece görev alacak.

Ataşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma köpeği ve eğitmeni bulunuyor. Bunun yanı sıra arama kurtarma malzemeleri ve konteynerler de AKOM’da olası bir afet durumu için hazır halde bekletiliyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi konuya ilişkin “Olası afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak ve hayat kurtarmak için 2012 yılında Ataşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezimizi kurduk. AKUT gibi uzman ekiplerden eğitimler alan Arama Kurtarma Ekibimizi tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.