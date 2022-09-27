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7. Kardeş Kültürlerin Festivali Tüm Coşkusuyla Son Buldu

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “Kardeş Kültürlerin Festivali” değerli sanatçılar Latif Doğan ve Koray Avcı’nın konserleriyle sona erdi. 16 – 26 Eylül tarihleri arasında, 5 ayrı mahallede gerçekleşen konserler İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 16:30
7. Kardeş Kültürlerin Festivali Tüm Coşkusuyla Son Buldu
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Sanata ve sanatçıya her daim değer veren Ataşehir Belediyesi, artık geleneksel bir hale gelen “Kardeş Kültürlerin Festivali”ni bu yıl yedinci kez İstanbullularla buluşturdu. Festival boyunca Candan Erçetin’den Hadise’ye, Arif Sağ’dan Selçuk Balcı’ya kadar birbirinden değerli 12 sanatçı festivalde sahne aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Festivalin son akşamında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: “Barışa ve gelecek güzel günlere daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Kardeş Kültürlerin Festivalimizi yedinci kez İstanbullularla buluşturmaktan mutluluk duydum. Çeşitli müzik türlerinde konserlerin düzenlendiği festivalimize binlerce İstanbullu akın etti. Üç yıl aradan sonra müziğin birleştirici gücüne şahitlik etmek gurur vericiydi. Kadın, yaşlı, genç herkesin bir arada olduğu, tek bir ağızdan şarkılar söylediği festivalimize konuk olan değerli sanatçılarımız da barış ve kardeşlik adına sahne aldılar. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, konuk sanatçılarımıza ve tüm İstanbullulara teşekkür ederim. Seneye bu coşku dolu festivalimizde tekrar bir arada olmayı, bol müzikli günlerde buluşmayı diliyorum” dedi.

Şarkılar Dostluk, Barış ve Kardeşlik İçin Söylendi

16 Eylül Cuma akşamı Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda Selçuk Balcı ve Melek Mosso konseriyle başlayan Festival boyunca, Ataşehir’den ‘dostluk, kardeşlik ve barış’ mesajları yankılandı.

7. Kardeş Kültürlerin Festivali, değerli sanatçılar Latif Doğan ve Koray Avcı’nın Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki konserleriyle, 26 Eylül Pazartesi akşamı son buldu.

Müziğin kalbinin Ataşehir’de attığı festival boyunca, binlerce İstanbullu ilçenin farklı mahallelerinde bir araya geldi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden İstanbullular, eğlencenin tadına doyasıya vardı.

Festivalde ayrıca son zamanlarda adından sıkça söz ettiren DJ Ersin Otazca ve Burcu Otazca gösterileriyle İstanbulluların coşkusunu artırdı. Seyirciler, Ersin Show’un telefon ışıklarıyla yaptırdığı şov eşliğinde, İzmir ve 10. Yıl Marşlarını tek yürek olarak okuyarak, yeri göğü ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ sözleriyle inlettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 27.09.2022 16:34
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