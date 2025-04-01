Serpulat Radyo Tv Yayıcılık AŞ bünyesinde İş insanı Osman Özpulat ve Radyo ve Tv programcısı Serkan Lama ortaklığında kurulan ve Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan ONS TV bugün yayın hayatına başladı. Mesleki kariyerlerinde zirvede olan Özpulat ve Lama medya sektöründeki büyük bir boşluğu doladurmanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Ferhat Canbey

TARAFSIZ VE HALKIN EKRANI OLACAĞIZ

Serpulat Radyo Tv Yayıcılık AŞ bünyesinde faaliyetlerine başlayan ONS TV Türksat 4A Frekans : 12084 Polarizasyon : H Yatay Sembol : 13750 Fec: 2/3 frekansı üzerinden yayın hayatına merhaba dedi. ONS Tv Modern stüdyosu ve son sistem cihazlarıyla haber, Spor, belgesel, Sinema, Magazin, Müzik eğlence, iş dünyası, ekonomik ve sosyal göstergeleri, kültür ve sanat programlarını ekranlara taşıyacak.

DÜNYADA YAŞANAN TÜM GELİŞMELERİ ONS TV’DE TAKİP EDBİLİRSİNİZ

Osman Özpulat, “Son derece önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktararak, "Yayın ilkelerimiz objektif yayıncılığı, tüm kurum, kuruluşlar ve siyasi partiler arasında eşitliği ve doğruluğu en üst seviyede gözetmek. Yayın temamız haber, bilgilendirme ve bölgemizin tanıtımı içerikli olacak. Türkiye`nin tüm illeri ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, kendi şehirlerinin ve Türkiye genelinin sıcak haberlerini, yaşanan tüm gelişmeleri ONS TV aracılığıyla sıcağı sıcağına takip edebilecek” dedi.

İZLEYİCİMİZLE BULUŞMANIN SEVİNCİNİ VE GURURUNU YAŞAYORUZ

Ons tv Ortaklarından Serkan Lama ise “Modern stüdyolarımız, çağdaş yayın cihazlarımız, bağımsızlığı esas alan yayın ilkelerimiz ve güçlü kadromuzla birlikte yayın yapan kuruluşlarla tatlı bir rekabet içerisine gireceğiz ve bu rekabet de şüphesiz kaliteyi getirecektir. İzleyicilerimiz, ekranlarımızdan kendi iç yapımlarımızın yanı sıra kaliteli yerli ve yabancı filmleri, Müzik eğlence programları, dizileri, belgeselleri ve sevilen sanatçıların müzik kliplerini izleme olanağı bulacak. Serpulat Medya Grubu olarak mevcut hiçbir medya kuruluşu ve diğer kuruluşlarla organik bir bağımız yoktur. Biz, yayınlarımızla halkımızın ekranı olmayı hedefliyoruz. 01 Nisan salı günü izleyicilerimizle buluşacak olmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)