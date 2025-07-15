Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.



Tercih telaşına düşen lise adaylarını yalnız bırakmayan ZEYGEM, “Geleceğin için Doğru Tercih” sloganıyla bu heyecanlı süreçte öğrencilere kılavuz oluyor.

16-24 Temmuz 2025 tarihlerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zeytinburnu’nda eğitim gören ve ikamet eden tüm lise adayı gençler, Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecekler.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://zeygem.org.tr/etkinlik/en-dogru-tercih-icin-zeygem-rehberligi-lgs-2025/

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)