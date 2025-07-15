Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, 9 kütüphanesine yepyeni kitaplar ekleyerek yaz döneminde çocuklara okuma şöleni sunuyor. Yüzlerce yeni kitap, okuyucuların hizmetine sunulmak üzere kütüphane raflarındaki yerini aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bilgi Evleri, özellikle 7-14 yaş öğrencilerinin bilgiye ulaşma, kendini geliştirme ve zamanlarını değerlendirme imkânı sağlamak; şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma zorluğunu Bilgi Evleri aracılığı ile aşarak kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, ders çalışma ortamları sunmak, kültürel ve sosyal hayatın gelişmesine yardımcı olmak, çocuklara bu doğrultuda rehberlik etmek ve onları yönlendirmek amacını taşıyor.

Ayrıca gerçekleştirilen atölye ve kurs faaliyetleriyle de öğrencilerin ilgi ve alakalarına göre sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kütüphanesinde çocuk edebiyatından dünya edebiyatına, Türk edebiyatından gençlik kitaplarına, kişisel gelişimden düşünme deneme kitaplığına kadar çok geniş bir yelpazeye sahip kitaplarıyla Zeytinburnu halkına hizmet ediyor

BİLGİYE ERİŞMENİN KOLAY YOLU; BİLGİ EVLERİ



Bilgi Evleri, okuyuculardan gelen talepler doğrultusunda koleksiyonlarını güncel tutmaya özen göstererek kütüphanelerine ekledikleri yeni kitaplarla her yaştan ve ilgi alanından bireyin faydalanabileceği büyük bir arşiv oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda raflarda yerini bulan yeni kitaplar arasında edebiyat, tarih, kişisel gelişim, çocuk kitapları ve güncel romanlar başta olmak üzere birçok farklı türde eser yer alıyor. Özellikle çocuklar ve genç okurlar için seçilen kaynaklar, kütüphane kullanıcılarının bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)