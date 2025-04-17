Aziz Yurttaşlarım;

Bir milletin bütün fertleri seçilmişlerden top yekün memnun olmayabilir. Bu demokratik bir haktır.

Bireysel hak ve özgürlüğün olmadığı bir zeminde ne ekonomik, ne sosyal, ne de politik özgürlük bir anlam ifade etmez.

Bir liderin görevi ülke menfaatlerini gözetmek kadar milletini oluşturan fertlerin yaşamlarını korumak ve önceden teminat altına almaktır.

Ben yaşamım boyunca milletime sadece yol gösterdim. Asla dikte etmedim, emir vermedim. Sahip olduğum gücü hizmete adadım.

Asla muhaliflerim ve onlara oy veren değerli yurttaşlarımı ayrı bir kefeye koymadım.

Milletime doğrusunu anlattım bazen anlaşıldım, bazen ise arzularım yarım kaldı.

Bir millete hizmet ederken, bir devleti yönetirken sadece siyasi olmak yetmez.

Bir siyasetçinin en büyük meziyeti aldığı ve taşıdığı devlet terbiyesi ile hareket etmek olmalıdır.

Bazı felaketler ve acılar karşısında insanlar ıstıraplarını yüksek sesle haykırır.

Bir siyasinin düşeceği en talihsiz durum bu olay karşısında tepki vermek vermektir .

Turgut ÖZAL - Türkiye Cumhuriyeti 8.Cuhurbaşkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)