Meteorolojik verilerin soğuk ve karlı bir dönemi işaret etmesi üzerine İBB ekipleri, yeni sistemler kazandırılan araçları dün AKOM merkezli kış tatbikatıyla test etti. Tatbikata İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yanı sıra İBB Genele Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay ve Erdal Celal Aksoy, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci ile karla mücadele ekipleri katıldı. Çağlar’ın yönlendirmesiyle başlayan tatbikatta, araç takip sistemi, araç operatörlerinin bilgileri, trafik ve araç kamera sistemleri test edilirken, tatbikat gereği kurgulanan trafik kazası sonrası yol kapanması ve ekiplerinin müdahalesi de gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

KAR KÜREME VE TUZLAMA EKİPLERİ GÖREVE HAZIR

İstanbul’un 4.140 kilometrelik yol ağında hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletiliyor. Metrobüs güzergâhında da 44 araç ve iş makinesi sürekli çalışacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1.551 araç ve iş makinesi görev yapacak. 788 adet kar küreme ve tuz sericili kamyon aktif olacak, 60 kamyon ise yedek olarak bekletilecek. Tuz depolarında 280.000 ton tuz hazır bulunuyor, ayrıca ilçelere 19.000 ton tuz desteği sağlandı. Kritik kavşaklar ve yaya noktaları için 377 kutu ve torba tuz bulunduruluyor.

BUZLANMAYA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE ÖNLEM

İstanbul genelinde 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yollardaki buzlanma riski anında tespit edilerek, ekipler harekete geçirilecek. 48 adet çekici ve kurtarıcı araç olası trafik kazalarına ve yolda kalmalara karşı hazırda bekletilecek. Kapanan yolların hızlı açılması için 31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı.

KÖY YOLLARI UNUTULMADI

Köy yollarının kapanmaması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarların kontrolüne verildi.

EVSİZLER İÇİN KIŞ HİZMETLERİ

İBB, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor. 11 Kasım 2024’ten bu yana toplam 1.828 kişi misafir edildi. Şu an itibarıyla 418 erkek, 79 kadın olmak üzere toplam 497 evsiz vatandaş İBB tesislerinde ağırlanıyor. Evsiz erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası’nda, evsiz kadınlar ise Tuzla’daki BAHAR Merkezi Spor Salonu’nda konaklıyor. Evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapıyor.

KAR YAĞIŞINA KARŞI MOBİL DESTEK HİZMETLERİ

Yoğun kar yağışı durumunda kritik noktalara mobil büfeler kurulacak. Hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su ikram edilecek. Vatandaşların kullanımı için 6 mobil tuvalet hizmet verecek.

TOPLU TAŞIMADA ÖNLEMLER ARTIRILDI

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, yoğun kar yağışı günlerinde ek seferler düzenleyecek. İBB, vatandaşlara toplu taşımanın daha güvenli bir alternatif olduğu konusunda bilgilendirme yaparak, kış lastiği kullanımı ve hava durumu uyarılarıyla ilgili sürekli duyurularda bulunacak. İstanbul’un kışa hazır olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini ve mümkünse toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA)