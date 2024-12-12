2024’e yaklaşırken birçok marka, yılbaşı indirim kampanyalarını duyurdu. N11, Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Koton, Defacto gibi popüler alışveriş platformları ve markalar, her bütçeye uygun fırsatlar sunuyor. Ayrıca yılbaşı tatil planları için de cazip indirimler var. İşte bu yılın öne çıkan indirim fırsatlarına dair kapsamlı bir rehber!

N11 Yılbaşı İndirimleri

N11, yılbaşına özel "Yılbaşı Alışveriş Festivali" ile pek çok kategoride dev indirimler sunuyor. Elektronikten modaya, kozmetikten ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimde. Özellikle yılbaşı hediyesi arayanlar için aksesuar ve teknoloji ürünlerinde dikkat çeken kampanyalar var. Tüm N11 indirim kodları

Öne Çıkan Fırsatlar:

Akıllı telefon ve bilgisayarlarda %50’ye varan indirim.

Kozmetik ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyaları.

Ev dekorasyon ürünlerinde %40’a varan indirim.

Hepsiburada Yılbaşı Kampanyaları

Hepsiburada, yılbaşı için hazırladığı “Yılbaşı Hediyeleri Festivali” kapsamında binlerce üründe indirim sağlıyor. Özellikle teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve giyim kategorisinde büyük avantajlar sunuluyor.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Elektrikli mutfak aletlerinde %60’a varan indirim.

Oyuncaklarda ikinci ürüne %50 indirim.

Moda kategorisinde seçili ürünlerde %70’e varan fırsatlar.

Trendyol Yılbaşı Alışveriş Günleri

Trendyol, yılbaşı indirimlerini "Trendyol Yılbaşı Festivali" adıyla duyurdu. Kadın, erkek ve çocuk giyiminden, elektronik ürünlere kadar her kategoride kampanyalar mevcut.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Kendi markalarında %80’e varan indirim.

Elektronik aksesuar ve oyuncaklarda ekstra fırsatlar.

Yılbaşına özel hediye paketleri ve ücretsiz kargo.

Amazon Yılbaşı Fırsatları

Amazon Türkiye, yılbaşı döneminde global indirimlerini Türkiye’ye taşıyor. Kitap, elektronik ve oyuncak kategorilerinde devasa fırsatlar dikkat çekiyor. Ayrıca Prime üyelerine özel ayrıcalıklar da var.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Kitaplarda %70’e varan indirim.

Oyuncak ve hobi ürünlerinde seçili ürünlere %50 indirim.

Teknoloji ürünlerinde yılbaşına özel ekstra kuponlar.

Koton Yılbaşı İndirimleri

Koton, yılbaşına özel koleksiyonuyla dikkat çekerken, indirim fırsatları da oldukça cazip. Kadın, erkek ve çocuk giyimde şık alternatifler sunuluyor.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Yılbaşı temalı koleksiyonlarda %50’ye varan indirim.

Aksesuar ve çantada ekstra %30 indirim.

Yeni sezon ürünlerinde bile geçerli yılbaşı fırsatları.

Defacto Yılbaşı Kampanyaları

Defacto, yılbaşı döneminde hem klasik hem de spor giyim sevenler için çeşitli fırsatlar sunuyor. Ayrıca online alışverişlerde ekstra avantajlar sağlıyor.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Seçili ürünlerde %60’a varan indirim.

Aile kombinlerinde özel fiyatlar.

250 TL üzeri alışverişlere ücretsiz kargo.

Defacto indirim kodu ve kampanyalara ulaşmak için https://indirimkuponum.net/magazalar/defacto/ sayfasını ziyaret etmeniz yeterli.

Yılbaşı Tatil İndirimleri

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler için otel ve seyahat firmaları da özel kampanyalar hazırlıyor. Şehir otellerinden kayak tatillerine kadar farklı seçeneklerde indirimler mevcut.

Öne Çıkan Tatil Fırsatları:

Erken rezervasyon otellerinde %50’ye varan indirim.

Kayak tatili paketlerinde ekstra avantajlar.

Yurtiçi uçuşlarda yılbaşına özel indirim kodları.

2024 yılbaşı döneminde, alışveriş ve tatil fırsatlarından yararlanarak sevdiklerinizi mutlu etmek ve kendinizi şımartmak için harika bir zaman! Tüm bu indirimleri kaçırmamak için alışveriş planınızı erkenden yapmayı unutmayın.

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