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Yurtdışında Lise Eğitimi İçin En Doğru Adımı Atın

Yurtdışında eğitim söz konusu olduğu zaman pek çok kişinin aklına öncelikli olarak üniversite ve sonraki eğitim dönemleri geliyor olsa da şimdilerde artık bu konuda gözle görülür değişimler ortaya çıkmaya başladı. Son derece popüler bir hale gelen yurtdışında lise eğitimi ile beraber öğrenciler hiçbir şekilde sene kaybı yaşamadan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise değişim programları arasından seçimlerini Academix Yurtdışı Eğitim uzmanları ile oldukça kolay bir şekilde yapmış oluyorlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 09:00
Yurtdışında Lise Eğitimi İçin En Doğru Adımı Atın
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Gerçekleştirilecek olan yurtdışında lise eğitimi ile beraber öğrenciler yalnızca İngilizce ya da gidilen ülkenin ana dilini etkili şekilde öğrenmek mümkün olmayacak. Aynı zamanda lise son sınıfı yurtdışında okuyacak olan kişiler diplomalarını buradan almaları halinde ilgili ülkede lisans eğitimlerine devam etme imkanına erişmiş olabilirler. Aynı zamanda lise döneminin son 2 senesini yurtdışında okuyacak olan öğrenciler, bu ülkelerde bulunan üst düzey üniversitelere başvurabilecekleri gibi aynı zamanda çeşitli üniversitelerin burslu programlarına da kayıt olabilirler. 4 senelik lise eğitimini yurtdışında görmek isteyen öğrenciler, buradaki eğitimlerini tamamlamalarından sonra Türkiye’de bulunan üniversitelere sınavsız şekilde yerleşebileceklerdir. Bu aşamada başta lise eğitiminin alınacağı okul ve gidilecek ülke başta olmak üzere gerek öğrencilerin gerekse anne babaların akıllarında yer eden soruların her birinin cevabı, Academix Yurtdışı Eğitim danışmanları tarafından detaylıca sunuluyor.

Üst Düzey Eğitimin Adresi İngiltere

Başarılı bir şekilde yabancı dili geliştirmenin yanı sıra liselerinin sunmakta olduğu üst düzey kalitedeki eğitim ve eğitimin sonrasında üniversite eğitimi için gerekli olan temele sahip olmak isteyenler için yurtdışında lise eğitimi söz konusu olduğu zaman İngiltere ilk sırada kendine yer buluyor. Academix Yurtdışı Eğitim danışmanları bu aşamada öğrenciler için Program 1 döneminden başlayarak isteğe bağlı olarak 1 ya da birkaç yıllık eğitim için gerekli başvuru süreçlerini gerçekleştirmektedir. Konaklama aşamasında ise yayılı yurt tipi eğitimin yanı sıra ülkede konaklama konusunda deneyimli olan İngiliz ailelerin yanında da konaklama imkanı da bulunmaktadır.

Seçilecek olan programa göre İngiltere’de lise eğitimi 3 tipte gerçekleştirilmektedir. Bunlardan Classic olanında öğrencilerin hali hazırdaki ortalamalarına göre değerlendirilerek bun göre en uygun okullara yerleştirilmektedir.

Select State isimli yerleştirme tipinde ise eğer ki öğrenci belirli bir kalifiyeye sahip ise şehir ya da okul tercih edebilecek şekilde yönlendirilebilir.

Select Private yani Özel Seçmeli programda ise öğrencilerin istedikleri ve onlara uygun olan özsel kurumlara yerleştirilmesi sağlanmaktadır.

Kanada’nın En İyi Liselerinde Eğitim

Özel liseler, devlet liseleri ve yatılı liseler; Kanada’da lise eğitimi hakkında araştırma yapan öğrencilere sunulan alternatiflerdir. Öğrencilere vermiş olduğu dil avantajlarının yanı sıra kaliteli bir lise eğitimi sunmasından dolayı öğrenciler yurtdışında lise eğitimi araştırmaları yaparken Kanada’yı ilk sıralara ekliyorlar. Üstelik burada yalnızca İngilizce konuşulmuyor. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Montreal, Paris sonrasında dünya üzerinde Fransızca konuşulan ikinci büyük şehir olma özelliğine sahip. Bu sayede gelecek olan öğrenciler hem İngilizcelerini hem de Fransızcalarını geliştirme imkanına sahip oluyorlar.

Öğrencilerin başta Kanada’da lise eğitimi olmak üzere farklı ülkelerde istedikleri eğitimleri alabilmeleri adına başvuru sürecindeki her bir adımın üzerinde özenle durulmalıdır. Bu aşamada öğrenci, gerekli olan tüm evraklara sahip olsa dahi gerekli zaman dilimi içerisinde sürecin devam etmemesi demek, ortaya farklı sorunların çıkması anlamına gelecektir. Bu aşamada herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyenler, Academix Yurtdışı Eğitim danışmanları ile iletişime geçmeleri halinde hayallerindeki liseye kolaylıkla kabul edilecektir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.04.2022 09:09
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