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Ormanlarımızın Yeniden Yeşermesi İçin Arıların Geri Dönmesi Şart !

Son iki yıldır üretimde kötüye giden arıcılık sektörü Marmaris bölgesinde 80 bin hektar alanda bulunan çam ağacının yanmasıyla daha kötü günler görmeye hazırlanıyor. 40 yıllık Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, çam balı üretimi, Marmaris yangınında zarar gören binlerce kovan ve arı sebebiyle duracak hale gelecek. Ekosistemin devamlılığı için önemli rol oynayan arıların yok olması, yeniden yeşermenin önündeki en büyük engel olacak diyerek arıcılığın yeniden canlandırılması için tavsiyelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:50
Ormanlarımızın Yeniden Yeşermesi İçin Arıların Geri Dönmesi Şart !
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Kuraklık, toplu arı ölümleri ve hastalıklar sebebiyle istenilen üretim hedefine ulaşılamadığını söyleyen 40 yıllık Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, bal ve arı ürünleri sektörü açısından Marmaris’ten başlayıp Güney ve Batı bölgelerimizi saran yangın hakkında konuştu.

Üretimde yaşanan düşüşün sebeplerine değinen Ahmet Bağran Aksoy, “2020 ve 2021 yıllarında görülen kuraklık, toplu arı ölümleri ve hastalıkların sebep olduğu düşük rekolteden sonra bir de bunların üzerine Marmaris yangını eklendi. Yitip giden canlara yüreğimiz yanıyor. Ekosistemin devamlılığı için önemli bir rol oynayan arıların ormanlarımızdan silinip gitmesi, yeniden yeşermenin önündeki en büyük engel olacak” dedi.

DÜNYANIN EN İYİ ÇAM BALI YOK OLMAK ÜZERE 

Kuraklık nedeniyle düşük rakımlarda bal üretimimiz oldukça azaldığını söyleyen Ahmet Bağran Aksoy, ‘’Bu sene umudumuz ege bölgesinde ürettiğimiz çam balıydı. Onu da yangında yanan kovanlarla kaybettik. Hal böyle olunca o bölgede arıcılık yapan meslektaşlarımızı da düşünmemiz, ne lazımsa yapmamız gerekiyor‘’ diye konuştu.

EKOSİSTEMİMİZ ÇÖKÜYOR

40 yıllık bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy,  Marmaris yangınında kaybettiğimiz ormanlar ve canlılar hakkında, ‘’Ekosistemimiz çöküyor. O bölgeleri kullanıma açmayarak ormanın kendini yenilemesine müsaade etmemiz gerekiyor. Bu 20-30 yıl gibi bir zaman alacak ama ancak bu şekilde arılarımızı ve diğer canlılarımızı geri kazanabiliriz’’ ifadelerini kullandı.

“DEVLET İLE BİRLİKTE ENDÜSTRİYEL MARKALAR DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Aksoy, “Arıcıların zararları biran önce tespit edilmeli. İlk olarak devlet, ormanlarda geçim kaynakları kül olan vatandaşları için hibe çıkarmalı. Endüstriyel markaların elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz Etabal ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yetmez. Bu enkazdan hep birlikte çıkmamız gerekiyor. Yangından az hasar almış ağaçlar hemen tedavi edilmeli ve kayıpların yerine yenisi dikilmeli. Çam dikimi konusunda çok ufak fide dikilirse ormanın tekrar kendine gelmesi ve arıların geri dönme süreci çok uzayacaktır. En az 2-3 metre boylarında çamlar dikilmeli” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.08.2021 12:00
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