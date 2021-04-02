Morpho Sleep Visko Yataklar ile Dinlendirici Uyku

Yanlış bir yatakta uyuduğumuzda, bedenimiz uykuda dinlenerek kendini toparlayamaz ve yeni güne dinç bir şekilde başlayamayız. Dinlendirici Bir Uyku ve Omurga Sağlığı için Morpho Sleep Visko Yataklar Morpho Sleep, dinlendirici bir uyku için ihtiyacınız olan visko yatakları ve uyku ürünlerini tasarladı. En iyi uyku deneyimini sunan Morpho Sleep ortopedik visco yataklar, vücut ısınız ve ağırlığınız ile harekete geçer ve bedeninizin şekline göre kendini ayarlar. Bu sayede her seferinde daha iyi ve dinlenmiş olarak uyanırsınız. Morpho Sleep visko yatak çeşitleri, uluslararası standarttaki Visco teknolojisi ile üretilmekte, omurga dostu ve tamamen ortopediktir.

Dinlendirici bir uyku için bel ve omuriliğinizin maksimum seviyede desteklenmesi gerekir. Morpho visco yataklar, omurga hizalama için en gelişmiş destek sistemini içerir. Kilo, boy ve uyku pozisyonunuza en uygun Morpho visko yatak seçimini yaptığınızda, basınç bölgelerinde oluşan direnç minimuma ineceği için kan dolaşımınız artar, ağrılarınız oluşmaz veya minimize olur, sağlıklı bir uyku ortamı oluşur. Yataktan kaynaklı ağrı şikayetleri azalır ve daha dinlenmiş uyanırsınız.

Dinlendirici bir uyku için bir diğer önemli konu, hareket yalıtımıdır.

Morpho Sleep visko yataklar, eşlerin yatakta hareket etmelerinden kaynaklı birbirlerine oluşturduğu etkileşimi minimize eder, kaliteli bir uyku vadeder. 100 gece deneme süresiyle, kendinize en uygun

Morpho visco yatağı seçebilirsiniz. Morpho Visko Yatak Çeşitlerini incelemek için hemen tıklayın! İleri Teknolojiler ile Ferahlatıcı Morpho Sleep Visco Yataklar Uyku esnasındaki dengeli vücut ısısı ve terlememek, sağlıklı ve dinlendirici bir uyku için çok önemli! Dengesiz vücut ısısı ve uyku esnasında terlemek, uyku bozukluklarına sebep olur.

Seçtiğiniz yatağın üşümeye ya da terlemeye neden olmaması, yazlık ve kışlık kullanıma uygun olması gerekiyor. Nemi absorbe eden ve depolayan, kuru bir his veren, nem ve rutubet oluşmasını engelleyen yatakların tercih edilmesi öneriliyor. Morpho visco yataklar, akıllı sünger teknolojisinin geldiği en ileri seviye olup Visco Cellpur, Visco Cool Jel ve COOLMAX® ileri teknolojilerini kapsar.

Morpho ortopedik visco yataklar, nefes alabilirlik özellikleri sayesinde, vücudunuzun fazla ısısını alarak terlemenizi önler, daha serin ve ferah bir uyku ortamı oluşturur. Değişen mevsim şartlarına uyum sağlayan Morpho visko yatak modelleri, yazları serin, kışları sıcak tutar. Hava geçirgenliği maksimum düzeyde olan Morpho visco süngerler, bakteri barındırmaz ve son derece hijyeniktir. COOLMAX® yatak kumaşı, vücudun terleme için daha az enerji harcamasını sağlar ve çok çabuk kuruma özelliğine sahiptir.

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