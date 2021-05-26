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Kurumayan Bahçe Çiçekleri

Her mevsim içimizi ısıtacak rengarenk çiçekler etrafımızda olsun isteriz. Kokusu ve renkleri ile bizleri büyüleyen çiçekleri her gördüğümüzde içimiz açılır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:54
Kurumayan Bahçe Çiçekleri
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Çiçeklerimiz ne kadar uzun ömürlü olup etrafımızda olurlarsa o kadar pozitif enerjimizi yükseltirler. Beykoz çiçek siparişi ile her mevsim canlı kalan çiçekleri satın alabilirsiniz. İşte sizin de tercih edebileceğiniz kurumayan bahçe bitkileri!

Dört Mevsim Açan Kalanşo

Direk olarak güneş ışığı almaktan hoşlanmayan kalanşo, aydınlık yerleri ve hava alan ortamları çok sever. Özellikle balkonunuzda yer verdiğiniz kalanşolar, bulunduğu her ortama canlılık verir. Sulanmaktan fazla hoşlanmayan bu güzel bitki dört mevsim çiçek açarak ortamınızı güzelleştirir.

Renkli Çiçekleri ile Kasımpatı

Kasımpatı ile balkonunuza ya da bahçenize canlılık katabilirsiniz. Çok soğuk havalara bile dayanlıklı olan kasımpatı papatyagiller ailesindendir. Yaklaşık 50 ve 150 cm arası yüksekliğe sahip olup gösterişli sunum yapması bir yana bakımının kolaylığı için bile onu tercih edebilirsiniz. Her mevsim toprak ile uyum içerisinde büyüyen kasımpatı direk olarak güneş ışığı almadığı zaman daha hızlı gelişme gösterir. Dokunulmaktan pek hoşlanmayan bu bitki, sık sık sulanmak ister.

Afrika Menekşesi

Çiçek beslemeye yeni başlayacaklar için ideal bir tercihtir. Bütün gün güneş altında olmadıkları takdirde aydınlık olan her ortama rahatlıkla uyum sağlarlar. Rengarenk çiçek türleri ile her mevsim açabilir ve bakımı oldukça kolaydır.

Kardelen

Nergisgiller familyasının bir üyesi olan kardelenler -15 dereceye kadar olan soğuklardan bile etkilenmezler. Kardelen çiçeğini evde beslemeye karar verdiyseniz sıcaklığı 10 derecenin altına düşmemesine dikkat etmeniz gerekir. Çok fazla suya ihtiyaç duymayan kardelen çiçeği dokunulmaktan pek hoşlanmayan çiçekler arasında yerini alıyor.

Her mevsim çiçek açmaya devam eden ve kurumayan çiçeklere bahçenizde yer vermek için https://www.tazecicek.com/ adresinden sipariş oluşturup çiçek bakımına başlayabilirsiniz.

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