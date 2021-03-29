Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi

AYNUR VE TURGAY ÇELİK ÇİFTİ MİSAFİRLERİNİ KAPIDA KARŞILADI ...

Kübra Çelik ve Salih Tezcan ömür boyu devam edecek bir beraberlik için Eyüpsultan Belediyesi Nikah salonunda,Eyüpsultan Belediye Bakanı Deniz Köken'in kıydığı nikahta evet diyerek mutluğa yelken açtılar.

Mutlukları gözlerinden okunan gençlerin evet derken ki heyecan ve samimyetleri başta aileleri olmak üzere nikaha katılan aile yakınlarına maşallah dedirtti.

GELİNİN BABASI TURGAY ÇELİK'DE ŞUNLARI SÖYLEDİ

"Bir anne ve babanın en çok istediği şeylerin başında evlatlarının mutluğununun geldiğini her anne ve baba çok iyi bilir. Bizde eşim ile beraner ilk göz ağrımız olan biricik ve tek kızımız Kübramızı bugün gelin etmenin mutluluğunu yaşadık. Kızımızın nikahını kıyan Eyüpsultan Belediye Başkanımız sayın Deniz Köken başta olmak üzere pandemi döneminde risk alarak nikahımıza katılıp bizi mutlu eden bütün akraba, arkadaş ve dostlarımıza teşekkür ederim. isterdim ki kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan anneminde torununun mutluğunu görmesini isterdim ama rabbim böyle taktir etmiş diyerek sözlerini tamanladı".

Gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner'in 'da yakın dostu olan Turgay ve Aynur Çelik'in kızı Kübra ve Damatları Salih'e bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)