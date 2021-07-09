İBB den Çocuklar İçin Oynaya Oynaya Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde okullardan ve sokaklardan uzak kalan çocuklar için gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyecek. Doğa Kampı, Çık Dışarıya Oynayalım ve Çocuk Karnavalı’nın yine öğretici ve eğlenceli temalardan oluşan “Oynaya Oynaya” etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul’un dört bir yanındaki çocuklar oynaya oynaya karnavallarda buluşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın gerçekleştireceği etkinlikler ile İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerindeki çocuklara ulaşılacak. Dört ay sürmesi planlanan “Oynaya Oynaya”nın İstanbul’un 80 mahallesindeki çocuk ve ailelerle buluşması hedefleniyor.

Çocuklar, etkinlik serisi kapsamında mahallelerine gelecek gezici bir kumpanyanın oluşturacağı kortejle sokaklarda dolaşarak gösteri alanına ulaşacak. Çocukların yanı sıra 7’den 70’e tüm mahallelinin eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan projede sirk sanatları, dans, yer akrobasisi gibi gösteriler teatral bir konsept içinde sergilenecek.

İstanbulluları bir arada güldürmeyi, neşelendirmeyi amaçlayan mahalle karnavalları, 10-11 Temmuz’da Anadolu Yakası’ndan başlayacak 12, 14, 17, 18, 26, 28, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde şehrin her iki yakasında devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)