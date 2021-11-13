banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver'in Eşi Hatice Ünver COVİD 19'dan Vefat Etti
Son Dakika
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe...
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık...
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim
Son Dakika
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz

Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )

İç İşleri Bakanlığının talimatları gereği 81 ile ve tüm ilçelerde eş zamanlı 12 Kasım 2021 Saat 15.30'da illerde Vali ve Emniyet müdürlerinim ilçelerde ise Kaymakam ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımı ile sürücülerin emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme amaçlı uygulama yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2021 Cumartesi 09:50
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )
banner171

KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT YILDIRIM 'IN KATILIMI İLE YAPILAN UYGULAMADA ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜYE EMNİYET KEMERİ'NİN ÖNEMİ ANLATILARAK ÜSTÜNDE "HAYAT BİR HAREKETE BAKAR" LOGOSUNUN OLDUĞU MASKE VE ARAÇ KOKUSU HEDİYE EDİLEREK KEMERİN HAYAT KURTARDIĞI ANLATILDI...  

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ın 'da katıldığı "Hayat Bir Harakete Bakar" farkındalık uygulamasına Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ve toplum polisi de katıdı.

İlçenin en eski ve kalabalık caddesi olan 58.Bulvar'da yapılan uygulamada sürücüler durdurularak eş zamanlı tüm ülkede yapılan "Hayat bir herekete bakar" uygulaması kapsamında durdurulan  ve emeniyet kemeri takılı olmayan sürücülere kemerin kaza anında % 60 oraında hayat kurtardığı anlatıldı. Kemerini takanlara da duyarlığından dolayı teşekkür edildi. 

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY VE EMNİYET MÜDÜRÜ  MURAT YILDIRIM UYGULAMA SONRASINDA "HAYAT BİR HAREKETE BAKAR" UYGULAMASININ DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURULMASI İÇİN İSTANBUL TIMES TV DEN HÜSEYİN ÇETİNER'E ŞUNLARI SÖYLEDİLER...

GÜNEY: "İç işleri bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizin talimatları gereği eş zamanlı olarak 81 ile ve bütün ilçelerimizde yapılan "Hayat bir harekete Bakar" konulu uygulama için bizlerde Zeytinburnu ilçemizde bir farkındalık oluşturmak ve emniyet kemeri takma alışkanlığı gelişmemiş sürücülerimize emiyet kemerinin kaza anında oluşabilecek riskleri % 60' a indirdiğini anlatarak kullanımı yaygınlaştırmak için sahalardayız  inşallah ülke genelinde yapılan bu uygulamanın sürücülerimize yararlı olmasını temenni ederim" dedi.  

Yıldırım ise şunları söyledi "Zeytinburnu Kaymakamımız sayın Zekeriye Güney'inde ifade ettiği gibi ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hayat bir harekete bakar" uygulamasını bizde Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğü olarak kaymakamımız Sayın Zekeriya Güney'in katılımı ile yaptık. Sürücülerin ve çevrede uygulamamıza ilgi duyan vatadandaşlarımıza üstünde uygulamamızın logosu olan makse ve araç kokusu dağıtarak emniyet kemerinin kaza anında faydalarını anlatmamıza teşekkür eden vatandaşlar bundan sonra daha da dikkat edeceklerini söylemeleri bizi menun etti. Sizede çalışmamızı okurlarınıza ve izleyecilerinize duyurduğunuz için size ve yayın grubunuza teşekkür ederim" dedi.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN HABERİN ALTINDAKİ VİDEO DÜĞMESİNE TIKLAYINIZ...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.11.2021 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’nin Parklarına 25 Yıllık Yeşil Bayrak Ödülü
İBB’nin Parklarına 25 Yıllık Yeşil Bayrak Ödülü
İmamoğlu Almanya’ya Göç Sergisinde Konuştu: “Koşulları İyileştirmekten Ve Göçleri Engellemek Tüm Dünyanın Ortak Sorumluluğu”
İmamoğlu Almanya’ya Göç Sergisinde Konuştu: “Koşulları İyileştirmekten Ve Göçleri Engellemek Tüm Dünyanın Ortak Sorumluluğu”
İstanbul’da Hafta Sonu Yapabileceğiniz En Güzel Aktiviteler
İstanbul’da Hafta Sonu Yapabileceğiniz En Güzel Aktiviteler
Cam Balkon Sistemleri
Cam Balkon Sistemleri
İstanbul'da Tarihi Cumhuriyet Buluşması
İstanbul'da Tarihi Cumhuriyet Buluşması

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169