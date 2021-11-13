Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )

KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT YILDIRIM 'IN KATILIMI İLE YAPILAN UYGULAMADA ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜYE EMNİYET KEMERİ'NİN ÖNEMİ ANLATILARAK ÜSTÜNDE "HAYAT BİR HAREKETE BAKAR" LOGOSUNUN OLDUĞU MASKE VE ARAÇ KOKUSU HEDİYE EDİLEREK KEMERİN HAYAT KURTARDIĞI ANLATILDI...

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ın 'da katıldığı "Hayat Bir Harakete Bakar" farkındalık uygulamasına Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ve toplum polisi de katıdı.

İlçenin en eski ve kalabalık caddesi olan 58.Bulvar'da yapılan uygulamada sürücüler durdurularak eş zamanlı tüm ülkede yapılan "Hayat bir herekete bakar" uygulaması kapsamında durdurulan ve emeniyet kemeri takılı olmayan sürücülere kemerin kaza anında % 60 oraında hayat kurtardığı anlatıldı. Kemerini takanlara da duyarlığından dolayı teşekkür edildi.

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY VE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT YILDIRIM UYGULAMA SONRASINDA "HAYAT BİR HAREKETE BAKAR" UYGULAMASININ DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURULMASI İÇİN İSTANBUL TIMES TV DEN HÜSEYİN ÇETİNER'E ŞUNLARI SÖYLEDİLER...

GÜNEY: "İç işleri bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizin talimatları gereği eş zamanlı olarak 81 ile ve bütün ilçelerimizde yapılan "Hayat bir harekete Bakar" konulu uygulama için bizlerde Zeytinburnu ilçemizde bir farkındalık oluşturmak ve emniyet kemeri takma alışkanlığı gelişmemiş sürücülerimize emiyet kemerinin kaza anında oluşabilecek riskleri % 60' a indirdiğini anlatarak kullanımı yaygınlaştırmak için sahalardayız inşallah ülke genelinde yapılan bu uygulamanın sürücülerimize yararlı olmasını temenni ederim" dedi.

Yıldırım ise şunları söyledi "Zeytinburnu Kaymakamımız sayın Zekeriye Güney'inde ifade ettiği gibi ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hayat bir harekete bakar" uygulamasını bizde Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğü olarak kaymakamımız Sayın Zekeriya Güney'in katılımı ile yaptık. Sürücülerin ve çevrede uygulamamıza ilgi duyan vatadandaşlarımıza üstünde uygulamamızın logosu olan makse ve araç kokusu dağıtarak emniyet kemerinin kaza anında faydalarını anlatmamıza teşekkür eden vatandaşlar bundan sonra daha da dikkat edeceklerini söylemeleri bizi menun etti. Sizede çalışmamızı okurlarınıza ve izleyecilerinize duyurduğunuz için size ve yayın grubunuza teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)