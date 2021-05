Gelecek Partisinden ‘İstanbul Depremi Uyarısı’

İstanbul’un en önemli sorunlarından birisi olan deprem konusunda Gelecek Partisi’nden önemli açıklamalar geldi. İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı deprem konulu video sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ SORUNU CAN GÜVENLİĞİ SORUNU

İl Başkanı Şahin Twitter hesabından paylaştığı videoda “İstanbul’un en önemli sorunu nedir? Can güvenliği, yani deprem gerçeği. İstanbul’un en önemli sorunu bu. İstanbul’un her yerinde bu acı gerçeği görüyoruz. Kimseyi ayırt etmiyorum. İstanbul’un ilçelerini yönetenler, İstanbul’un merkezini yönetenler, Türkiye’yi yönetenler bu soruna kulaklarını kapatabilir, gözlerini kapatabilir ama biz gittiğimiz her yerde bu acı tabloyu görüyoruz. Ben bir il başkanı olarak, İstanbul’un her yerinde bu can güvenliği sorununu gördüğümde açık söylüyorum uykularım kaçıyor. Bizim uykularımız kaçarken, İstanbul’un ilçelerini yönetenler, İstanbul’u yönetenler, Türkiye’yi yönetenler ben merak ediyorum rahat uyku uyuyabiliyorlar mı? İstanbul’un geleceğini, 16 milyon insanımızın can güvenliğini dert ediyorlar mı gerçekten ben bunu merak ediyorum” açıklamasında bulundu.

İl Başkanı Şahin deprem içerikli sosyal medya çalışmasından sonra Karar TV’de canlı yayınlanan Semra Alkan’la 40 Dakika programına çıkarak Gelecek Partisi’nin İstanbul Depremi konusundaki düşüncelerini ve alınması gereken önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

YIKILMAYAN BİNALARLA ÖVÜNMEK İSTİYORUZ

İsa Mesih Şahin “Türkiye’de her yaşanan deprem sonrasında İstanbul depremi akıllara geliyor ama çok geçmeden bu önemli konu hemen unutuluyor. Bu konuda tatmin edici adımlar bir türlü atılmıyor.” eleştirisinde bulundu.

Depremden sonra yapılan çalışmalardan ziyade deprem öncesi hazırlıklara yoğunlaşmak gerektiğini ifade eden Şahin : “Biz depremden sonra arama kurtarma faaliyetleriyle övünen değil; yıkılmayan binalarıyla, planlı şehirleriyle övünen bir ülke olmak istiyoruz. Bunun için de deprem konusunun siyasi polemiklerden uzak, siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerekiyor. Kimse bu konu üzerinden siyasi prim elde etmeye çalışmamalı. Herkes tarihin bize mirası olan İstanbul’un geleceği için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.” dedi.

İSTANBUL’DA 194 BİN RİSKLİ YAPI VAR

Şahin İstanbul’daki riskli yapılarla ilgili de önemli bilgiler verdi : “Bakanlığın raporuna göre İstanbul’da 1999 depremi öncesinde yapılan 790 bina var. Olası bir 7,5 şiddetindeki depremde bu binaların 48 bin adeti ağır hasar, 150 bine yakını ise orta hasar görecek konumda. Bu tablo İstanbul açısından büyük bir felaketin habercisidir. İstanbul bir an önce depreme hazır olmak zorundadır. Bunun için de Kentsel Dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Belediyelerin bu sürecin yürütülmesinde öncü rol alması ve vatandaşları şeffaf bir şekilde aydınlatması gerekiyor. Kentsel dönüşümün önündeki harçlar vs. zorlukların kaldırılması gerekiyor. Riskli binaların acilen boşaltılması gerekiyor, bu süreç yaşanırken vatandaşlara barınma hakkı gibi konularda kolaylıklar sağlanması gerekiyor. Bunun yanında binaların, özellikle de İmar Barışı ile Yapı Kayıt Belgesi verilen riskli yapı konumundaki binaların İdare tarafından en fazla 5 yılda bir denetlenmesi gerekiyor.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM, RANTSAL DÖNÜŞÜME DÖNMEMELİ

Bakırköy Sahiline yapılan binaların fotoğrafını gösteren Şahin, “Sahil bandındaki bu binalar Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’a ihanet ettik açıklamasından sonra yapıldı. Bu hassasiyetle ilgili bir şey. Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme dönmemeli. Buna müsaade edilmemeli. Sahillerde yapılaşmaya müsaade edilmemeli, buna kesinlikle karşıyız. Sahillerde bina yapılıyorsa da yüksek yapılaşma olmamalı. Sahil bantlarındaki yapılan zemin etüd raporlarını kesinlikle üniversiteler hazırlamalı.” uyarısında bulundu.

