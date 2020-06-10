Çiğ Köfte Dükkanı Lezzet Sunuyor

İSTANBUL TİMES EKİBİ OLARAK MEKANA GİDİP ÜRETİMİ KENDİ GÖZLERİMİZ İLE GÖRDÜK VE TADINA BAKTIK 10 ÜZERİNDEN 10 PUAN VERDİK…

Ekibimiz ile yayın merkezimizden yola çıktık Mülki olarak Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde yer alan Cevizlibağ semtinde yer alan ve bir çok ilçenin kesişme noktasında bulunan Çiğ Köfteci dükkânına gittik.

Kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı Ömer Turan bizi Anadolu misafirperverliğine yaraşır bir şekilde ağırladı. Dikkatimizi çeken ilk şey AYRANLARIMIZ YOĞURTTAN ÜRETİLMEKTEDİR tabelası oldu. Hemen daha röportaj başlamadan önce Gazetecilik refleksi ile bütün ayranlar Yoğurttan üretilmiyor mu dedik…

Ömer Usta hayır deyince iyice şaştık kaldık. Paket ayranların direkt olarak fabrikasyon bir şekilde pastörize sütten üretildiğini söyleyince de şaşkınlığımızın daha da arttığı gören Ömer Usta mesai arkadaşından dolapta bir tane paket ayran getir dedi. Ayranın üstünü okuyarak bakın kendileri sütten üretildiğini yazdıklarını bize gösterdi. Akabinde Ahşap Fıçı içinde bize o muhteşem doğal ayranı ikram edince ne demek isteğini daha iyi anlamış olduk.

ÖMER USTA KENDİ YEMEDİĞİ VE AİLESİNE YEDİRMEDİĞİ HİÇ BİR ÜRÜNÜ MÜŞTERİLERİNE YEDİRMİYOR…

Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın diyen Ömer Usta yıllar önce el arabası ile evinde üretip sattığı zaman çektiği fotoğrafı ise whats up’ında profil yapacak şekilde de geçmişini unutmayarak emin adımlarla markalarını sektörün lideri yapmak adına var gücü ile emek harcıyor... Elinin lezzetini beğenen müdavimleri çoğalınca Ömer Turan “Ömer Usta” markası Çiğköfte işini fabrikasyon hale getirdi.

FABRİKASYON ÇİĞKÖFTEDE 400 ŞUBEYE ULŞATI

Türkiye’nin 58 Vilayetinde 400 şubesi ile binlerce kişiye iş kapısı açan Ömer Turan zevk alarak elle yoğurduğu sanatına yeniden döndü…

Bir tarafa teknolojik makinalarla tonlarca Çiğköfte üretip hijyen bir şekilde halka ulaştıran Ömer Turan’ı yeni açtıkları Çiğköfte Dükkanında ziyaret ederek bir araya geldik.

Ömer Turan başarı serüvenini ve kalite lezzetinin sırrını İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner’e anlattı.

ÖMER USTAM 400’E YAKIN ŞUBENİZ VE TONLARCA FABRİKASYON ÜRETİMİNİZ VARKEN NEDEN YENİ BİR MARKA OLAN ÇİĞKÖTE DÜKKANI MARKASI İLE ÜRETİM YAPTINIZ ?

Çiğköfte Dükkanı markası ile yaptığımız üretim tamamen diğer fabrikasyon üretiminden farklı bir konsepte yapıyoruz. Bu markamızın en önemli özelliği kullandığımız bütün ürünlerin 1.kalite ve organik ürünlerden seçilerek el ile yapılmasıdır.

Fabrikasyon üretimimizin ayrı müşteri pötföyü var yeni markamızın ise bambaşka bir kitlesi var. Farklı damak zevklerine hitap etmek için bu markamız ile de büyümeyi düşünüyoruz.

ÇİĞKÖFTE DÜKKANINI NE ZAMAN VE NEREDE AÇTINIZ ?

16 Ağustos 2019 tarihinde Çiğköfte Dükkanı markası ile birçok ilçenin kavşak noktasında yer alan Cevizlibağ’da açtık. Bu markamız ile ürettiğimiz Çiğ Köftemizi geniş üretim ağımız ile halkımıza ulaştırmayı düşünüyoruz.

Bu markamız ile satışını yaptığımız ürünümüzün her şubede aynı kalitede çıkabilmesi adına reçete ile hazırlanıp elle yoğrulmaktadır.

KALİTELİ BİR ÇİĞ KÖFTE İÇİN KALİTELİ MALZEME LAZIM

Kavrulmuş İsot, Adıyaman Bademi, Ceviz, Salça, Zeytin Yağı ,Adıyaman Narı,Ömer Usta Özel Baharat Karışımı,Ömer Usta Sosu,Bir miktar tuz

Çiğ köftemizde belirttiğimiz malzemelerin dışında başka malzeme kullanılmamaktadır.

ÖMER USTANIN TARİHÇESİ

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde başlayan hikayemiz, İstanbul’da lokanta sektöründe kebapçılıkla devam etmiştir. O yıllarda Ömer Ustanın kendi lokantasında müşterilerine sunduğu çiğ köfte oldukça büyük bir beğeni kazanmıştır.

Bunun üzerine Ömer Usta kazanmış olduğu birikimlerin de sonucuyla bir çiğ köfte üretim tesisi kurmuştur. Çiğ Köfteci Ömer Usta, sektörün seçkin firması olarak merkezi Başakşehir / İstanbul’da olmak üzere, geniş şube ağıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

MİSYON

Çiğköfteci Ömer Usta olarak geleneksel damak tadı haline gelen çiğköfteyi AB ve TSE standartlarına uygun olarak üretip geniş şube ağıyla yaygın hale getirmektir.

VİZYON

Öncelikle müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş olan Çiğköfteci Ömer Usta kalite ve hijyenden ödün vermeden, şube ağını genişletip; AB ve TSE standartları doğrultusunda kendini yenileyen sektörün öncü firması olmaktır.

ÇİĞ KÖFTE YİYECEKSİNİZ ÖMER USTAYI TAKİP EDECEKSİNİZ

Çiğ köfte yiyecekseniz, Ömer Usta'yı takip edeceksiniz... #istanbul #zeytinburnu #çiğkötfe #ömerusta #eldeyoğurmaçiğköfte #fastfood #instafood #restoran #yemek #eat #eating

PAKET SERVİSİ İÇİN :

Sipariş Hattı : 0212-481 50 02

GSM Telefon: 0532-1558 00 02

Adres : Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu Topkapı Ticaret

Merkezi 2 NO: 1/B Zeytinburnu / İstanbul

Face Book : @omer­­­­_ustam

Instagram :@omer­_ustam

www.cigkoftedukkani.com.tr www.omerusram.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)