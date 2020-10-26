banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
Son Dakika
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19...
İBB’den Cumhuriyet Bayramında Sınırsız İnternet
Son Dakika
İBB’den Cumhuriyet Bayramında Sınırsız İnternet
İşsizlik En Çok Gençleri Etkiledi
Son Dakika
İşsizlik En Çok Gençleri Etkiledi
Ruhumda Bir Sıkıntı Var Git Diyorum Gitmiyor ki …
Son Dakika
Ruhumda Bir Sıkıntı Var Git...

Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin

Kullanımından yana herkesin memnun kaldığı ve her yerde giyilebilme özelliğine sahip olan deri ayakkabı modelleri hem kadınlar hem de erkekler tarafından bir hayli tercih ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 17:50
Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin
banner171

Kullanımından yana herkesin memnun kaldığı ve her yerde giyilebilme özelliğine sahip olan deri ayakkabı modelleri hem kadınlar hem de erkekler tarafından bir hayli tercih ediliyor. Yaz aylarında delikli olarak kullanılan ve sandalet modellerinde kullanılan deri kumaşlar, kış aylarında da koruyucu olarak oldukça sıcak bir şekilde tercih ediliyor.

Siyah Deri Ayakkabı Modelleri

Deri ayakkabı modellerinde en fazla yer verilen ve en çok tercih edilen renk tonu siyah renk olarak biliniyor. Tüm kombinlerin altına yakışan ve özellikle de klasik, ağır ve şık tasarımlı kombinlerle kullanılan siyah modeller ile sizler de kombinlerinizin şıklığını bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Hem erkek kombinlerine hem kadın kombinlerine yakışan modellerdir.

Desenli Deri Ayakkabı Modelleri

Desenli deri ayakkabı modelleri de kullanım açısından her zaman en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Özellikle de baharda tercih edilen desenler renkli tonlarıyla da dikkat çekici oluyor. Sizler de dikkat çekici modelleri temin etmek için https://www.tergan.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Keyifli alışverişler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lösev'den Ailelere Et Desteği
Lösev'den Ailelere Et Desteği
Mecidiyeköy Mehmutbey Metrosu’nda Seferler 28 Ekim’de Başlıyor
Mecidiyeköy Mehmutbey Metrosu’nda Seferler 28 Ekim’de Başlıyor
İmamoğlu’ndan “Davet” Tepkisi: “İstanbul’da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İmamoğlu’ndan “Davet” Tepkisi: “İstanbul’da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış
Bahçeşehir Strada’yı ev sahipleri anlattı
Bahçeşehir Strada’yı ev sahipleri anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169