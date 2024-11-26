CHP’li Ali Gökçek: Yüreğiniz Yetiyorsa Belediyelerin Yasal Kreşlerini Değil, Tarikat ve Cemaatlerin Kaçak Kreşlerini Kapatın!

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, kreş tartışmalarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Gökçek, UNICEF’in okul öncesi eğitim kurumlarını ‘hayata başlamak için en iyi yer’ şeklinde tanımladığını hatırlattı. Erken çocukluk eğitiminin (EÇE); çocuğun iyi olma hâlinin, eğitimde fırsat eşitliği ve akademik kazanımlar açısından kritik olmasına rağmen, Türkiye’de hâlâ zorunlu ve ücretsiz eğitim kapsamında olmadığına dikkat çeken CHP’li Gökçek, şöyle devam etti:

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

“MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE İSTEKSİZ”

“14 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte, resmi okulöncesi eğitim kurumlarının katkı payı almasına izin verilmiş, alınan katkı payının da etkisiyle birlikte 2023-24’te okulöncesi eğitimdeki öğrenci sayısı 2 milyon 55 bin 350’den 1 milyon 954 bin 202’ye düşmüştür.

Oysa bir önceki Bakan Mahmut Özer, 2023 yılında okullaşma oranını 3 yaşta yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta ise yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini söylemişti. Ancak gelinen noktada okul öncesinde okullaşma oranlarının hedeflerin çok uzağında kaldığını görüyoruz. Son verilere göre okullaşma oranı 3 yaşta %17, 4 yaşta %42, 5 yaşta ise yüzde 86. Bu veriler de MEB’in okul öncesi eğitimdeki isteksizliğinin açık göstergesidir.”

“ÇOCUKLAR DENETİMSİZ BİR EĞİTİME MARUZ KALIYOR”

Okul öncesi dönemin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimindeki en önemli dönem noktası olduğunu kaydeden Gökçek, çocuk zihinsel gelişiminin, dil ve bilişsel yeteneğinin önemli bir kısmının okul öncesi döneme denk düşen yaş aralığında tamamlandığının uzmanlarca da sık sık belirtildiğini söyledi.

Gökçek, “Bu sebeple ‘sihirli yıllar’ olarak adlandırılan bu yaş aralığında çocukların nitelikli bir okul öncesi eğitime erişebilmeleri, daha sonraki yıllarda alacakları eğitimlerine yönelik hazır bulunuşluklarını artıracak, çocukların yetkin birer yetişkine dönüşmelerine katkı sunacaktır.

Ancak resmi kurumlardaki okul öncesi öğrenci sayısı düşerken “merdiven altı” tabir edilen kaçak merkezlerde, “sübyan mektebi” olarak adlandırılan yerlerde çocukların denetimsiz bir şekilde eğitime tabi tutuldukları kamuoyunda sıklıkla dile getirilmektedir. Yaş grubu itibariyle soyut düşünme becerisini kazanmamış çocukların gerekli pedagojik mesleki eğitimden yoksun kişilerce içeriği devlet eliyle denetlenmeyen bir eğitime maruz bırakılmaları çocuğun üstün yararı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

İBRETLİK!

Gökçek, seçim öncesi okul öncesi eğitim artırmayı vadedenlerin seçim sonrası belediyelerin açtıkları kreşleri kapatmanın peşine düşmesinin ibretlik oluğunu belirterek, esas denetlenmesi gerekenin merdiven altı kaçak kreşler, tarikat ve cemaatlerin açtığı kaçak merkezler olduğunu bildirdi.

BAKAN’A KREŞ SORULARI

CHP’li Gökçek, tarikat ve cemaatlerin kaçak kreşlerinde çocukların yaşlarına uygun olmayan, çağdaş müfredata aykırı unsurlara maruz kaldığını belirterek Bakan Yusuf Tekin’den aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

– Ülke genelinde okul öncesi her yaş grubunu kapsayacak şekilde “sübyan mektebi” adı altında çocuklara eğitim veren kurum sayısı kaçtır? Bu kurumlar nasıl bir denetime tabidir?

– Kaçak kreşlerin denetimleri nasıl gerçekleştirilmektedir? Kaçak kreş denetimleri yapılırken kayıt dışı bir şekilde dini eğitim veren kurumların denetimden fiilen istisna tutuldukları iddiaları doğru mudur?

–Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak için 2023 itibariyle alınan katkı payının kaldırılması düşünülmekte midir?

MERDİVEN ALTI KREŞLER NE OLACAK?

-Kadınların iş gücüne katılımında en önemli sorun olan kreş ve bakım evi ihtiyacının giderilmesi için hangi önlemler alınmıştır?

-Merdiven altı kreşlerin denetimi nasıl sürdürülmektedir?

-Çalışmak zorunda olan annelerin kendi semtinde ücretsiz faydalanabildiği ve hali hazırda çoğunlukla belediyeler eliyle nitelikli bir şekilde sunulan kreş ve bakım evlerinin sayısının ve kapasitelerinin artırılması için projeksiyon ve planlama çalışması yapılmış mıdır?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)