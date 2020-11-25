Ali Babacan : Türkiye deney laboratuvarı, vatandaş da kobay değildir

Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Sayın Cumhurbaşkanı, halkı unuttunuz, efendi olmaya kalkışıyorsunuz’

Ülkeyi koca bir laboratuvar, bu ülkenin vatandaşlarını da kobay haline getirdiniz. Kusura bakmayın, Türkiye sizin deney laboratuvarınız değildir. Bu ülkenin vatandaşları da kobay değildir. Deneyleriniz insanları yoksullaştırdı. Bu ülkenin çocuklarının geleceğine mâl oluyor. Deneyleriniz yüzünden işsizlik artıyor. Sizin deneyip yanılmalarınız, hem ekonomimizi hem de halkımızı bunalıma sokuyor. Yahu, sizin şu deneyleriniz yüzünden doğmamış çocuklarımız bile borca giriyor.

Halkı hatırlamıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz

Sayın Erdoğan, fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Bizi, doğmamış çocuklarımıza kadar neden fakirleştirdiniz, açıklamak zorundasınız. Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 935 milyar liraya çıkan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız. Bu halkı hatırlamıyor, bilmiyor, görmüyor mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz.

Siz bu halkı unuttunuz, efendi olmaya kalkışıyorsunuz

Hatırlamayan birileri varsa, o da sizlersiniz. Siz bu halkı unuttunuz. Bir zamanlar hizmetkârı olacağınızı söylediğiniz halkımıza efendi olmaya kalkışıyorsunuz. Bugün sokaktaki hayatla, insanların şikayetiyle, ekonominin gerçekliğiyle aranızdaki bağ kopmuş. Ama halkımız hatırlıyor. Çünkü hatalarınızın bedelini halkımız ödüyor.

Türkiye TÜİK’in makyaj odasından yönetilemez

Bir şeyi daha hatırlıyor halkımız. Ben ve arkadaşlarımın işin başında olduğumuz dönemdeki refahı, satın alma gücünü, gençlerimizin kurduğu hayalleri hatırlıyor. Bizim dönemimizdeki politika faizinin neredeyse iki katını uyguladığınızı halkımız görüyor. Gerçeklerin üstünü örtebileceğinizi, halkın gözünü boyayabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yapamazsınız. Türkiye, TÜİK’in makyajlama odasından yönetilemez.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)