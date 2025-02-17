BAŞKAN BALCI ETKİLİ BİR KONUŞMA YAPTI

Türk Kızılayı Zeytinburnu şube başkanı iş insanı Ayhan Balcı şunları söyledi “Öncelikle tatil gününüzde fedakarlık yaparak kongremize katıldığınız için başta kaymakamımız sayın Dr. Adem Uslu olmak üzere hepinize teşekkür ederim.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Sabahın bu saatinde sözlerimi çok uzatmadan iki önemli konuya temas ederek sözlerimi tamamlayacağım. İlki deprem gerçeğidir. 6 Şubat 2023’den 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi depremi yaşadık. Ben ve arkadaşlarımız depremin 2. Günü Hatay’a gittik… 15 gün orada kaldım. Orada gördüğüm deprem değil tam bir kıyametti…

Herkes bir şeyler yapmaya gayret ediyordu…Orada ciddi bir dayanışma gördüm… Hepinizin bildiği üzere onursal başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tür. O günden bu yana bütün cumhurbaşkanlarımız aynı zamanda Kızılay’ımızın onursal başkanlarıdır..

O zamandan bu yana kan toplama işi Kızılay’a verilmiştir. Ülkemizdeki kanın % 98’ini Kızılay topluyor…

Kızılay her ne kadar bir yardım kuruluşu olsa da onlarca profesyonel ticari şirketi bünyesinde barındıran bir kuruluştur.

Deprem sürecinde bir şirketimizin yaptığı bir ticari işlem ön plana çıkarılarak kurumumuz yıpratılmaya çalışıldı…

Bu olumsuz olay kan alma işimizi bir nevi sekteye uğrattı… 550 şubemiz ile bu süreci sağlıklı bir şekilde aşmaya çalışıyoruz inşallah sizlerin de desteği ile kan bağışında eski seviyemize geleceğiz…

Kısa bir süre önceye kadar 1.100 ünite kan ile bağış rekor Zeytinburnu şubesi olarak bizde idi ancak Kartal şubemiz rekorumuzu kırdı…

Biz yeni dönemde en büyük kan bağışını yine Zeytinburnu olarak yaparak rekorumuzu geri alacağız diyerek sözlerini tamamladı….

Daha sonra ise Türk Kızılay İstanbul İl Başkan yardımcısı Avni Çebi yaptığı konuşmada şunları söyledi “Yüce kitabımız Kur’an’a baktığımız zaman üç konu etrafında özetlemek mümkündür. Bunların ilki Tevhid inancı ile alakalı konular, İkincisi Akletmek ve Düşünmek, üçüncüsü ise İnfak ve ihsan konulara etrafında toplandığını yüce kitabımızın hangi sayfasını açarsanız açın bunlardan birine denk geleceksiniz dedi.

Son Protokol konuşmasını yapan Zeytinburnu kaymakamı Dr. Aden Uslu ise şunları söyledi ”Biraz önce her iki konuşmacının söylediklerine aynen katılıyorum. İmkanlarımın el verdiği ölçüde Kızılay’ımızın bütün etkinliklerine katılıyorum… Daha önce Afyonkarahisar’da 6 yıl vali yardımcısı olarak görev yaptım.

Kar ve fırtınada saatlerce yolda kalan sürücülere Kızılay’ın ikram ettiği bir bardak sıcak çorbanın kıymetini yolda kalanlar çok iyi bilir diyen Uslu bir çok örnekler vererek Kızılay’ımız gibi başında Türk kelimesi her kurumumuz bizim için çok değerlidir.

Kızılay’ımızda bu kurumların başında yer alıyor. Ayhan başkan ve yönetimine yeni süreçte de başarılar dilerim şeklinde konuşan Kaymama Dr. Adem Uslu Kongrenin Zeytinburnu’muza hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Kongrenin resmi bütün süreçleri tamamlanarak Ayhan Balcı yapılan seçim sonucunda 3.kez başkan seçilerek yeni döneme güven tazeleyerek giren Balcı ve yeni yönetimi bismillah diyerek işe başlayacak.

İŞTE TÜRK KIZILAYI YENİ YÖNETİM KURUYLU ÜYELERİ

1-Ayhan Balcı Başkan

2-Av.Faruk Koç Yönetim Kurulu Üyesi

3-Mehmet Ekşi “ “ “

4-Metin Büke “ “ “

5-Şaban Çelik “ “ “

6-Mehmet Zeki Menteşe “ “ “

7-Şermin Yüksel “ “ “

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)