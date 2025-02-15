İŞTE O ANLAMLI KLİBİN SÖZLERİ DE ŞU ŞEKİLDE OLDU

Yasine güvenen, kalmaz yolda.

Azmi ve sabrı, takdire şayan

Sevgi varken, hüzün neden?

İnsan olana yeter dünya

Niice Hakan, burdan geçti.

Hakan olur, Karagözden

Azme düçar, her bi demden

Kim geçer ki, söyle serden

Anla dostum, yeter dünya

Niice Hakan, burdan geçti.

Karagözlü kardeş sana.

Aksi olmaz olur sanma

Ressam gibi şu dünyada

Ay ve yıldız, bayrak gibi.

Gönül ondan razı candır

Özü sözü bir olandır

Zaferlere bayrak açan

Latif olan, halktan biri

Üstad Yasin Hakan Karagözlü