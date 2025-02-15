İŞTE O ANLAMLI KLİBİN SÖZLERİ DE ŞU ŞEKİLDE OLDU
Yasine güvenen, kalmaz yolda.
Azmi ve sabrı, takdire şayan
Sevgi varken, hüzün neden?
İnsan olana yeter dünya
Niice Hakan, burdan geçti.
Hakan olur, Karagözden
Azme düçar, her bi demden
Kim geçer ki, söyle serden
Anla dostum, yeter dünya
Niice Hakan, burdan geçti.
Karagözlü kardeş sana.
Aksi olmaz olur sanma
Ressam gibi şu dünyada
Ay ve yıldız, bayrak gibi.
Gönül ondan razı candır
Özü sözü bir olandır
Zaferlere bayrak açan
Latif olan, halktan biri
Üstad Yasin Hakan Karagözlü