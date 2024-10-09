İLK OLARAK YEŞEİLTEPE LİVZA ŞİMDİ DE SEYİTNZİAM MEVLANA CADDESİNDE BÜYÜK BİR KENTSEL DÖNÜŞÜME İMZA ATTI

Ak Parti 2014-2019 ve 2019-2024 döneminde Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi olan iş insanı Hacı Fikret Tunçer Gazetemize şunları söyledi “İstanbul’un 38 ilçesinde olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde’de 1999 Marmara depreminden önce yapılan bütün konutların depreme dirençli olmadığı genel kabul görmüş bir gerçek olduğunu toplumun her kesimi kabul ediyor.

Özellikle Zeytinburnu ilçemizde 1999 depreminden önce yapılan yapılarımızın % 95’i ne yazık ki sağlam değil.

Tunçer İnşaat olarak bizde komşularımız daha sağlıklı yapılarda yaşasın diye gücümüzün yettiği oranda ne kadar eski konutunun yenilenmesinde görev alırsak kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz.

Gerek daha önce yaptığız LİVZA’da yaşana hak sahiplerimiz gerekse de yeni yaptığımız ve nerede ise kaba inşaatı bitecek olan Seyitnizam Mevlana caddesinde yer alan projemizde yaşayacak hak sahiplerine huzurlu ve sağlıklı bir yaşam dilerim diyen Hacı Fikret Tunçer sözlerini herkes acilen depreme dayanıklı olmayan konutlarını bir an önce dönüştürmek için ellerini taşın altına koysun dedi.

Tunçer,sözlerini şu şekilde tamamladı,sağlım olmayan 150 m2 lik bir konutta ikamet etmek yerine depreme dirençli 120 m2 lik bir yerde ikamet etmek akla ve mantığa daha uygun dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)