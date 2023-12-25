TOKİ Önce İşini Yapsın Sonra Seçime Karışsın …

Merhum 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1984 yılında dar gelirli kesime konut üretmek üzere kurulan TOKİ ne yazık ki Ak Parti döneminde KUPON Arazi peşinde koşan bir kurum oldu.

BAS PARAYI AL İMARI MANTIĞI TOKİ’DE GEÇERLİ OLAN TEK ŞEY OLDU

Bizans ve Doğu Roma 330’dan 1453 yılına kadar tam 1.123 yıl,Osmanlı Devleti 1453’den 1923’e kadar tam 740 yıl,Türkiye cumhuriyeti ise 1923den 2002 Yılına kadar tam 79 yıl bir sent’e dahi muhtaç iken dere yataklarını, sahilleri,taşkın alanlarını imar’a açmazken ne yazık ki Ak Parti hükümetleri TOKİ ile İstanbul’a ihanet etti.

Eylül 2009’da İstanbul’da yaşadığımız sel felaketinde Basın Ekspres yolu İkitelli tır garajı sel suları altında kalmış,bir çok yurttaşlımız yaşamını yetirmişti.

Hiç unutmam merhum İBB başkanı Dr.Mimar Kadir Topbaş benim hemen yanımda aynen şunları söylemişti ” Basın Ekspres yolunda imarlı ve tapulu dahi olsa dere yatağında yapılan ne kadar bina var ise yerle bir edeceğiz bedeli de ne ise ödeyeceğiz demişti” BEN O Zaman yapılan binaların yıkılamayacağını biliyordum ama bu kadar güçlü bir çıkış karşısında en azında yeni binalar olmaz diye düşünmüştüm.Ama yanılmışım kısa süre içinde 2009 sel felaketinden dolayı 10 gün trafiğe kapalı olan Basın Ekspres yolun dere yatağında onlarca UCUBE gökdelen’e imar izni verildi.

TOKİ ÖNCE HALK’A VERDİĞİ SÖZLERİ TUTSUN SONRA 350 BİN KONUT İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZÜ VERSİN…

Henüz 6 şubat 2023 Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen deprem olmadan önce hükümet İstanbul’da artan konut ve kira fiyatlarını dengelemek üzere hiç evi olmayanlara çekiliş ile ev sahibi olma imkanı sunduğunu söyleyerek günlerce başvuru rakamları ile hava atarak halkımızın bize güveni var diyerek reklam yaptı.

Bu çalışmalardan sonra 6 Şubat 2023 depremi olunca TOKİ bütün müteahhitlerini bu illere kanalize etti denilerek kurada adı çıkanlara lisan-ı hal ile siz artık bu evleri unutun denildi.

Halkımız kadirşinastır mademki ülkemiz bu kadar büyük bir felaket yaşadı biz de başımızı sokacak evden vaz geçeriz diyerek hükümeti dolayısı ile TOKİ’nin bu kararını olumlu karşılayarak sesini çıkarmadı.

TOKİ’DEN SMS GELDİ ASİL OLARAK HAK SAHİBİ OLDUNUZ MESAJI VAR AMA BAŞKA BİR ŞEY YOK …

Bir yakınıma da on binlerce kişiye geldiği gibi 18.09.2022’de size ASİL olarak İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy- Esenler- Başakşehir’de daire çıktı mesajı geldi.

İnsanlar uygun şartlarda ev sahibi olacağız diyerek umutlanırken asrın depremi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen deprem olduğu için TOKİ bütün müteahhitlerini buraya kaydırdı denilerek şatafatlı algılar ile yapılan reklamları herkes unuttu.

MADEM Kİ TOKİ MÜTEAHİTLER, DEPREM BÖLGESİNDE VE HENÜZ BURADA YIKILAN KON UTLARIN % 5’İNİ BİLE TESLİM EDEMEMİŞKEN VE DAHA ÖNCE İSTANBUL’DA KURADA ADI ÇIKANLARA BİR AÇIKLAMA DAHİ YAPMA İKEN 31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNE 3 AY GİBİ KISA BİR SÜRE KALA TOKİ’NİN ORATAYA ÇIKARTILIP İSTANBUL ‘DA 350 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ DEMEK NEYİN NESİ ?

Ey TOKİ sen önce İstanbul’da size daire çıktı diyerek SMS gönderdiğin hak sahiplerine boş kamu arazisinde yapacağım dediğin konutlara başlamamışken 350.000 konutu Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıp yapacağım diyorsun Türkiye genelinde söz verip yapmadığın on binlerce konut var iken asıl amacın dar gelirli kesime konut yapmak olan TOKİ hazretleri ha bire vaad veriyor eskilerin güzel bir sözü var Vaadle servet tükenmez.

TOKİ’nin Mahalli idareler seçimine sadece 3 ay kala boş arazilerde yapması gereken yerlerdeki inşaatlarda hiç bir gelişme olmamasına rağmen ŞOV amaçlı İstanbul’da 350.000 bin konutu kentsel dönüşüm ile yapacağını söyleyerek algı yapan bütün kurumların İstanbul seçiminde ellerini çekmeleri Ülkemizin ve İstanbul’un hayrına olacak…

EY TOKİ sen önce yüz binlerce insana size daire çıktı diye umut verip ortada bıraktığınız yetmezmiş gibi halkı aptal yerine koyarcasına biz bir algı yapalım mağdur ettiklerimiz dışında ne kadar seçmen bize inanır oy verirse bizim için kârdır diyerek ha bire algı yapmaya çalışıyor…

Zaten TOKİ’nin İstanbul’a Verdiği zararları yazsak ansiklopedi olur… Ama konumuz bu olmadığı için şimdilik biz bunu deşmeyeceğiz….

Bir Yakınıma 18.09.2022’de SMS mesajı atan TOKİ asil olarak size daire çıktı diyor ama aradan 16 ay geçtiği halde hiç bir ses seda çıkmayan TOKİ hazretleri her ne hikmetse 31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahalli seçimler öncesi sanki eski verdiği sözleri tutmuş gibi bol keseden vaad vermesi hiç inandırıcı gelmiyor…

TOKİ ZEYTİNBURNU 5 TELSİZ MAHALESİNDE Kİ 166 KONUT 55 DÜKKANIN YAPIMINI ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI 350 BİN KONUTU NASIL YAPACAK ?

TOKİ önce Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde 57 milyon liraya ihale ettiği Kuran sitesindeki 166 konutluk ve 55 iş yerilik proje için konut sahiplerinden kendi hata ve kusurlarına bakmadan vatandaşlardan 413 milyon isteyerek bu kadar küçük bir projeyi eline yüzüne bulaştıran TOKİ’nin son yıllarda iyiden iyiye bozulan şöhretini şu an İstanbul’da seçimi kazanmak için her şeyi yapan hükümetin bu aceleci ve plansız çıkışı Ak Partiye fayda’dan çok zarar getirir…

Ben Malatya’ lıyım her gün yakınlarım ile iletişimdeyim Malatya’da hayatın normal’e dönmesi için en iyi hesapla 20 sene lazım diyorlar…

Sahiden Erdoğan depremden sonra bir sene içinde yıkılan bütün binaları yapıp teslim edeceğiz demişti.

Bir çaba ve gayret var ama ne yazık ki deprem illerinde gerçek manada sadra şifa olacak bir çözüm olmadığı deprem illerinde aldığımız haberlerde başlanıp biten konut sayılarında ciddi bir başarı’nın olmadığını anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok…

İstanbul Halkı artık boş ve yerine getirilemeyecek vaadlere doymuş durumda.

Ak Parti’de bu seçimi kazanmak için makul olsun olmasın her sözü söylemekten çekinmiyor…

Ama seçim bu şekilde kazanılmaz diyerek Ak Partili yöneticilerin daha sağlıklı hareket etmelerini temenni ederim.

Çünkü her şey açık seçik ve şeffaf bir şekilde olsun isterim. Kazanalım ne olursa olsun mantığı hiçbir zaman ne dünyamız nede ahiretimiz için bize bir fayda vermez…

TOKİ Hazretleri şaşırma sabrımzı taşırma…Sen KUPON Arazi peşinde koşmayı bırak,seçime dahil olmayı bırak asli işine dön ekonomik şartlarda garip gurebaya daire üretmeye bak…

İstanbul Times- Hüseyin Çetiner - 25.12.2023