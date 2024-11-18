ÜLKÜCÜ BAŞKAN OKAN ERTORUN'DAN MHP GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET BAHÇELİYE DESTEK "TERÖRÜ KÖKTEN BİTİRMELİYİZ"

Terör kırk yıldır ülkemizin bütün gücünü, imkanlarını ve enerjisini tüketiyor, artık terör sorununu kesin olarak ülke gündeminden çıkartmalıyız. Bir trilyon dolardan fazla maddi kaybımız var. Manevi kayıplarımız çok daha büyük.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

TERÖRÜ ARTIK KÖKTEN BİTİRMELİYİZ

Terör sorunu çözülürse ülkemizin önü açılacak ve prangalarından kurtulacaktır. Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli büyük bir inisiyatif alarak terörün bitirilmesi için büyük bir adım atmıştır. Bizde Türk Milliyetçisi Ülkücüler olarak liderimizin yanındayız, desteğimiz tamdır.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Coğrafyamız ateş çemberine döndü. Gazze'den başlayan ve Beyrut ile devam eden çatışmalar giderek daha fazla bir alana yayılıyor, terör örgütlerine alan açılıyor, bu risklere karşı acil tedbir almalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Güçlü devlet yönetimi ile Deprem, Sel gibi Afet ve Acil Durumlara hızlı müdahale ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem Konutları da kısa zamanda yapılıp teslim edilecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör sorununu da köklü devlet, millet ve medeniyet geleneği ile ve güçlü dayanışma ile aşacaktır."

GENÇLIĞİMİZİ KORUYACAĞİZ

ERTORUN "Vatanını ve Milletini seven, Milli ve Manevi değerlerine bağlı, Devletinin bölünmez bütünlüğüne bağlı her türlü kötü tehlike, terör, LGBT gibi ahlaksız bir akım ve deizm gibi inanç tehlikesine karşı gençliğimizi bu zararlı akımlardan korumak için daha fazla eğitim-öğretim, ekonomik, sosyal destek ile spor gibi imkanlar ve manevi değerler kazandırarak koruyacağız. Gençliğimizi, gelecek nesilleri korumak, ülkemizin güvenli yarınlara güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI

ERTORUN "Her zaman Devleti’nin yanında olan Ülkücüler olarak, yakın tarihte olduğu gibi, zor şartlarda elini taşın altına sokmuş ve Türk siyasal hayatının en önemli değeri olduğun göstermiştir. Milliyetçi siyaset ve Milli Devlet, kısa zamanda etkisini göstermiş Türk Devletler Teşkilatı Kurulmuş, Türkiye’nin Kızılelma’sı, ve Turan’ı yeniden Türk Birliği olmuştur."

TÜRKİYE YÜZYILI VE BÜYÜK TÜRKİYE

ERTORUN "Biz Ülkücülerin, tek sevdası Vatan, Bayrak ve Devletimizin bekasıdır. Terörün bitirilmesi için aldığı bu tarihi sorumluluk'ta liderimizin yanındayız. Ülkemizin tüm sorunlarını iyi biliyor ve çözümü için Sayın Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin milli duruşu ve milliyetçi politikaları ülkemizi güçlü yarınlara ve Türkiye Yüzyılına taşıyacağına inancımız tamdır." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)