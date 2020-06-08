Sultanwar Diriliş Serveri Açılıyor

2 Haziran Cuma günü saat 21:00 ’de Light Farm server olarak sunduğu oyununu ilk serveri olan Fetih serveri ile aynı oyunda sunacak. Kaydolan oyuncular her iki sunucuda da kayıt almış olacak ve aynı clientten oyuna giriş yapabilecekler. Savaşmayı dileyen oyuncular Pk Server olan Fetih serverinde pvp tadına varabilecek, kasmak isteyen oyuncular ise light farm serverde 1 level başlayıp 83 seviyeye kadar karakterlerini geliştirebilecekler. Son seviye 83 olarak belirlenmiş bu oyunda 83/10 seviyede de karakterlerini geliştirmeye devam edip ekstra güçlendirmelerden yararlanabilecekler.

Sultanwar, kasagame güvencesi altında yıllardır hizmet vermektedir. Pvp server arayan oyuncular için önemli bir kriter olan güvenirliliği kasagame ekibiyle ortak çalışarak sağlamışlardır. Kısa sürede açılıp kapanan ve oyuncuların emeğini çöpe atan knight online pvp serverlerin aksine yaklaşık 10 senedir hizmet veren Sultanwar markalaşma yolunda sağlam adımlar atıp oyuncularına güven vermeye devam edecektir. Lafı çok uzatmadan Diriliş serverinin özelliklerinden bahsedelim:

Başlangıç 1, bitiş 83/10 Seviye

Türünden de anlaşıldığı gibi kasmaya dayalı server

Eşyaların Upgrade Sınırı +8’dir.

Takıların Upgrade Sınırı +1’dir.

Drop sistemi dengelidir.

Macro kullanımı açıktır. Cezası yoktur.

1’den 60. Seviyeye kadar emc ve lüfer görevleri ile kasabilirsiniz.

60. seviyeden sonra eslant görevleriyle biraz daha seviye alabilirsiniz. Ancak son seviye olan 83. seviye için ekstra farm yapmanız gerekmektedir.

Genie sistemi siz değerli oyuncular için ücretsizdir.

Pedal kullanımı serbesttir.

High class eşyalar Troll Berserker, Boroo, Darkmare gibi bosslardan çıkmaktadırlar.

Shell çeşitlerine de 60. seviyeye geldiğinizde görevlerden +3 olarak alınabilir şekilde ayarlanmıştır. Shelleri görevler vasıtasıyla set şeklinde alabilirsiniz.

45 lvl ve 50 lv arası görevler sayesinde de unique görevler takılarını elde edebilirsiniz.

Ayrıca oyunda gb kasıp, kasagame üzerinden satış yapabilirsiniz. Bu sayede hem oyundan keyif alıp hem de para kazanabilmeniz mümkün olacaktır.

12 Haziran Cuma günü açılacak olan Sultanwar Diriliş Severi için erken kayıtlar başlamıştır. Sultanwar.com üzerinden kaydolabilirsiniz.