Kullanım kolaylığı ve tüm cihazlarla kolay eşleştirilebildiği için bluetooth kulaklık kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaşır. Kablosuz kulaklıklar, örneğin akıllı telefon, stereo hoparlör, televizyon, oyun konsolu, laptop ve diğer elektronik cihazlara kablo kullanmadan bağlanan cihazlar olarak yer alır. Apple geniş ürün yelpazesine sahip olan bir teknolojis mağazası olarak bilinir. Markaya ait bilgisayardan cep telefonu aksesuarına kadar uzanan ürün kategorisi dikkat çeker. Apple’in kendine özgü tasarımı ve teknolojisi bulunur. Ürünlerinde aynı işletim sistemini ve iç tasarımını kullanan marka, birçok ülkede sıklıkla tercih edilir. Tüketici elektroniğini baz alan Apple’in çok uluslu bir şirket olduğu bilinir. Apple ürün yelpazesi incelendiğinde; telefon, bilgisayar, tablet, kulaklık, saat gibi birçok teknolojiye rastlanır. Markanın her yıl yeni bir tasarımı satışa sunulur. Apple kullanıcılara sunduğu cihazlar ile kategorisinde sıklıkla tercih edilen marka olarak yerini alır. Apple bluetooth kulaklık modelleri kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Kulaklık modelleri arasında Airpods 2. nesil çok sevilen bir seçenek. Ayrıca ek özelliklerle Airpods 3. nesil de çok tercih ediliyor. Kulaklık modelleri bilgisayarlar daha birçok tüketici elektroniği cihazı ile birlikte kullanılabilir.

Airpods Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Airpods seçiminde beklentilerini dikkate alınması gerekir. İlk olarak cihazın hangi nesilden olduğuna bakılmalıdır. Teknolojiyi yakından takip eden kişilerin, son çıkan modeller arasından seçim yapması tavsiye edilir. Seçim yaparken bir diğer önemli konu da ürünün orijinal olmasıdır. Satın almadan önce ürünü ve satıcıyı kontrol ederek, güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkündür. Bilgileri kontrol ettirerek de orjinalliği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz, Seçim yaparken ürünlerin teknik özelliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Özellikle cihazın şarj süresinin beklentilerinize uygun olması oldukça önemlidir. Sık yolculuk yapan ve kesintisiz performans isteyen kişilerin uzun pil ömrü sunan cihazlar arasından tercih yapması tavsiye edilir. Airpods modelleri, telefon görüşmelerinde de kusursuz performans ortaya koyan özellik sergiler.

Apple Airpods Modellerinin Özellikleri

Airpods seçimi yaparken kullanım amacına göre seçim yapmanız, cihazı daha verimli kullanmak için avantaj sağlar. Bu nedenle kriterlerinizi belirledikten sonra bütçeniz kapsamındaki potansiyel telefonların donanımsal özelliklerini aşağıdaki maddeler sayesinde inceleyebilirsiniz.

Kaliteli bir ses deneyimine imza atan Apple Airpods, birbirinden farklı modelleri ile beklentilerin fazlasını karşılar. Her model, kendi kulvarı içerisinde üstün başarılara imza atar. Bu modeller arasından dilediğinizi seçebilir, muhteşem ses deneyimine ulaşabilirsiniz.

Apple Airpods 1. nesil, markanın kulaklık sektörüne adım attığı ilk ürün olarak bilinir. Kulaklık deneyimini tamamen değiştiren cihaz, şarj kutusundan çıkarıldığı anda aktif hâle gelir. Diğer Apple cihazlarına anında bağlanarak geniş bir kullanım alanı yaratır.

Kulağa takıldığı anda çalmaya başlayan Airpods 1. nesil, kulaktan çıkarıldığında duraklar. Cihaza iki kez dokunduğunuzda ise Siri’ye ulaşabilir, pek çok fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz.

Apple W1 çip, özel olarak geliştirilmiş optik sensörlere ve hareket ivmeölçerlere sahiptir. Bu özellikler sayesinde cihaz, kulaklığın kullanıcının kulağında olup olmadığı algılayabilir. Konuşma yaptığınız anda mikrofonu devreye sokan cihaz, dış ortamın gürültüsünü filtreler. Yalnızca sizin sesinize odaklanarak en gürültülü ortamlarda bile kolayca iletişim kurmanızı sağlar.

Apple Airpods 2. nesil, markanın sevilen ürünlerinden bir tanesidir. Gücünün tamamını H1 kulaklık çipinden alan cihaz, hızlı ve kesintisiz bağlantı imkânı sunar. Ürün, aktif aygıtlar arasında 2 kata kadar hızlı geçiş yapabilir. H1 kulaklık çipi, ses gecikmesini azaltan teknolojiye sahiptir. Bu ayrıcalık, özellikle oyun oynamayı seven kişilerin beğenisini kazanır. Tüm sesleri eş zamanlı olarak dinleyebilir, kritik anlarda gereken hamleleri yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olan bluetooth kulaklıklarla kaliteli müzik ve sesli medya deneyimleri elde edebilirsiniz.