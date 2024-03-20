Dijitalleşme yolunda büyük katkı sağlayan sosyal medya uygulamaları yoğun olarak kullanılmaktadır. Sadece sosyal hayatı öğrenmek için değil her anlamda hayatımızın içerisinde sosyal medya araçları yer alır.

Instagram Takipçi sosyal medya içinde en popüler kullanıma sahip uygulamalar arasındadır. Özellikle paylaşım yapmak, haberleşme, trendleri takip etme, alışveriş ve para kazanmak gibi yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Para kazanmak isteyen kullanıcıların takipçi sayısını artıracak içerikler üretmesi ve belli bir kitleye hitap etmesi gerekir. Reels videoları paylaşmak, hikaye atmak gibi kullanıcılar ile etkileşime geçecek eylemlerde bulunmak takipçi sayınızı artıracaktır. Instagram videolarını Whatsapp uygulamanızda durum olarak paylaşabilir telefon rehberinizdeki kişileri Instagram hesabınıza yönlendirerek takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken:

· Videodaki sağ üst kısımda yer alan üç noktaya tıklayın

· Açılan menüdeki Whatsapp’ta Paylaş seçeneğine basın

· Kişiyi seçtikten sonra Gönder butonuna basın

· Video Whatsapp’a düştükten sonra hikayede Paylaş butonuna basın

Gönderilen Instagram videosu Whatsapp uygulamasından paylaşıldığında gönderdiğiniz kişinin cihazına otomatik olarak inecektir. Video ve resimleri galeriden seçerek Whatsapp durumu yapabilirsiniz. Instagram hesabınızdaki takipçilerin azalmaması için düşmeyen takipçi satın al seçeneklerinden yararlanabileceğiniz Popigram.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Video WhatsApp Durumları Nasıl Yapılır?

Galerinizde yer alan videoları Whatsapp durumunuza ekleyebilirsiniz. Instagram’da paylaşılan videoları Whatsapp uygulaması ile göndererek cihazınıza kaydedebilir sonrasında durumunuzda paylaşabilirsiniz. Hesabınızdaki takipçi sayınızın artması güncelleme ve çeşitli etkinlikleri gönderilerinizde kullanmanızla ilişkilidir. Twitter takipçi satın al paketlerini 15 TL’den başlayan seçenekler ile Popigram.com’dan satın alabilir takipçi sayınızı hızla artırabilirsiniz.

WhatsApp Durum Video Süresi Ne Kadar?

Duruma ekleyeceğiniz videoların süresi en fazla 30 saniye olmalıdır. Önceden paylaşılan bir videoyu Whatsapp durumuna eklemek için “Yönlendir” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Instagram Video Hikaye Kaç Saniye?

Hikayenizde paylaşmak istediğiniz videoları süresi 60 saniyeye kadar uzatılmıştır. Eski sürümde en fazla 15 saniyelik hikayeler paylaşılabiliyordu. Instagram hesabınızda reesl video paylaşımı ve bu videoların hikayenize eklenmesi etkileşim oranınızı ve profilinizi takip eden kullanıcı sayısını artıracaktır. Takipçi, beğeni, izlenme gibi etkileşimleri hızla artırmak için Buy Followers’da yer alan Instagram panelini inceleyebilir bütçenize uygun olan paketleri satın alabilirsiniz.