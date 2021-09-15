İha Yarışmaları Heyecanı Bursa’da Sürüyor

Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’21 kapsamında 13-18 Eylül 2021 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları Bursa Yunuseli Havalimanı’nda binlerce gencin katılımıyla gerçekleşiyor.

İHA’lar konusunda farkındalığı artırmak, bu alandaki teknolojik gelişimi gençlerle paylaşmak, onları bu alana yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST’21 kapsamında gerçekleştirilen İHA Yarışmaları, Uluslararası İHA Yarışması, Liseler arası İHA Yarışması ve Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası İHA Yarışması ile 2. kez düzenlenen Liseler arası İHA Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması da TEKNOFEST kapsamında düzenleniyor.

Toplamda 1500’ün üzerinde takımın başvurduğu yarışmalarda, yarışma şansına sahip olan 342 takım final heyecanı yaşıyor.

6. Uluslararası İHA Yarışması 2 kategoride gerçekleşiyor

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda İHA’lar ile ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, katkı sağlanması, farkındalığın artırılması hedeflenirken, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amaçlanıyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabildiği yarışmalarda takımlar Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde yarışıyor.

Başvurular her yıl artıyor

2016 yılında gerçekleştirilmeye başlanan ve 204 takımın başvuru yaptığı yarışmalara katılım her geçen yıl artış gösterirken, 2021 başvuruları 570 takımla rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl 130 ulusal ve Endonezya, Pakistan, Polonya, Azerbaycan olmak üzere 14 yabancı takım yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Takımlardan iki farklı uçuş görevinin yerine getirilmesi beklenen yarışmalarda birinci görevde takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test ediliyor, ikinci görevde ise takımlardan belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenmiş bir alana bırakmaları istenirken dereceye giren takımlar ödül almaya hak kazanıyor. Her kategori için 40 bin TL değerinde Performans Birincilik, 30 bin TL değerinde Performans İkincilik, 20 bin TL değerinde Performans Üçüncülük ve 10 bin TL değerinde Mansiyon Ödülü verilecek yarışmalarda takımlar, yine her kategori için 25 bin TL Yerlilik Birincilik, 20 bin Yerlilik İkincilik ve 15 bin TL Yerlilik Üçüncülük ödüllerinin sahibi olacak.

2. Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Teknofest çatısı altında her yıl büyüyen ilgi ve artan katılımla gerçekleşen Uluslararası İHA Yarışmaları, 2020 yılından bu yana kapsamına aldığı lise takımları ile gençleri daha erken yaşlarda teknoloji dünyasına dahil ederek bu konuda bilinç oluşturmalarına olanak tanıyor.

Teknik ve sosyal deneyim kazandırmak konusunda da lise öğrencilerini destekleyen yarışmalara 2’nci kez düzenlendiği 2021’de 741 takım başvuru yaparken, 130 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Yarışmalar sonunda katılımcılar her kategori için 25 bin TL Performans Birincilik, 20 bin TL Performans İkincilik, 15 bin TL Performans Üçüncülük ve 7 bin 500 TL Mansiyon ödüllerinin sahibi olacaklar.

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması ilk kez TEKNOFEST’te

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması ilk kez bu yıl düzenleniyor. Yarışmada gençleri, herhangi bir kategori ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki İHA’larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşları gerçekleştirmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

İHA teknolojisinde başarılı olan ulusal ve uluslararası öğrencileri bir araya getirecek yarışmada lise ve dengi okul öğrencileri ile birlikte önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri de katılım gösteriyor. Konuya ilgili öğrencilerin gelişimine katkı sağlayarak çalışma yapmalarını teşvik etmenin amaçlandığı yarışmalara başvuru yapan 248 takımdan katılım hakkı kazanan Polonya ve Pakistan olmak üzere 2 uluslararası takım ile 66 ulusal takım yarışmalarda yer alıyor.

Yarışma bitiminde ödül almaya hak kazanan takımlar 50 bin TL Altın Performans Birincilik, 45 bin TL Altın Performans İkincilik, 40 bin TL Altın Performans Üçüncülük, 36 bin TL Gümüş Performans Birincilik, 34 bin TL Gümüş Performans İkincilik, 32 bin TL Gümüş Performans Üçüncülük, 24 bin TL Mansiyon Performans Birincilik, 22 bin TL Mansiyon Performans İkincilik ve 20 bin TL değerinde Mansiyon Performans Üçüncülük ödüllerinin sahibi olacaklar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)