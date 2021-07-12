İBB İPA, Teknolojik Girişimleri Destekleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), deprem, ulaşım, kentsel güvenlik ve yönetim konularında kente yenilik katacak girişimleri desteklemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile İTÜ Çekirdek #TeknolojikKentler Programı hayata geçirildi. Başvurular, itucekirdek.com/ teknolojikkentler adresi üzerinden yapılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Finalistler, 54 milyonluk yatırım kaynağından yararlanabilecek

Programa kabul edilen girişimciler, yıl boyunca girişimlerini ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlere katılacak. Pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar, 500’den fazla alanında uzman mentor, prototip geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapı desteğinden yararlanacaklar.

Finale kalan girişimler, Aralık ayında düzenlenecek, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Big Bang Start-up Challenge’a katılacak. Buradaki 54 milyon TL’lik ödül, nakit, yatırım kaynağından yararlanarak yatırımcılar ile iş birliği geliştirebilecekler.

Yıl boyu mentor desteği verilecek

İPA, İstanbul’a teknolojisiyle katkı sağlayacak girişimcilere, uzman kadrosundan oluşan mentor ağıyla yıl boyunca mentorluk desteği verecek. Ayrıca Big Bang Start-up Challenge girişimcilik etkinliğine nakdi destek sağlayacak.

Detaylı bilgi için ipa.istanbul ve itucekirdek.com/ teknolojikkentler adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)