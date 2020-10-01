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Dijital Uçurumu Yerli Yazılımlar Kapatacak

Sanal okul ve sanal iş yeri konseptlerinin hayatımızda kapladıkları alanlar hızla artıyor. Eğitim-öğretim ve iş dünyasının online ortama taşındığı bugünlerde online platformlar yükselişini sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2020 Perşembe 09:26
Dijital Uçurumu Yerli Yazılımlar Kapatacak
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Eğitimin geleceğini değiştiren online eğitim platformlarında eğitmenler; videolar, mesajlar, oyunlar ve mini sınavlar aracılığıyla öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olabiliyor. Online eğitim materyalleri hem eğitmen hem de öğrenci tarafından sürekli erişilebilir durumda. Böylece kullanıcı, eğitmen ve kursun içeriği ile daha sistematik bir ilişki kurabiliyor.

Farklı öğrenme stillerine uyumlu

Video ve mini sınavlar gibi görsel materyaller ile eğitim almak yeni bilgiyi akılda tutma oranını artırıyor. Farklı öğretme stillerine uyumlu içeriğiyle etkili öğrenme deneyimi sunan Vedubox, Zoom entegreli yazılımlar içinde güvenli olmasıyla ön plana çıkan platformlar arasında. Vedubox’ın kütüphane, blog, haber akışı, mesajlaşma ve sınav gibi modülleri online deneyimi çok daha fazla güçlendiriyor.

Yerli yazılımla interaktif ders işlenebiliyor

Uzaktan eğitimi kolaylaştıran yerli yazılım Vedubox platformu hakkında bilgi veren Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı, “Platformumuzda farklı teknolojik özelliklere sahip sanal sınıflar sayesinde, online eğitimde farklı deneyimler sunmak mümkün. Eğitmenler, online sınıflarda sözlü olarak canlı ders anlatabilir, daha önceden hazırlanmış video eğitim içeriklerini öğrencilerine sunabilir ya da tıpkı fiziksel okullardaki gibi öğrencilerin de eş zamanlı katılabildiği etkileşimli dersler işleyebilir. Vedubox ile öğrenciler sözlü, yazılı ve görüntülü olarak söz alıp derse aktif katılım sağlayabilir. İnteraktif akıllı tahta sayesinde tahtada soru çözümleri yapabilirler. Öğrencilere rahat hissettikleri yerde, ailelerinin yanında, kendi hızlarında öğrenmeleri için yenilikçi ve online bir platform sağlıyoruz.” dedi.

Öğrenci istediği an istediği derse ulaşabiliyor, tekrar yapabiliyor

Yüz yüze eğitimden ve toplantılardan farklı olarak online eğitim ve sanal işyeri platformları; materyalleri günün herhangi bir zamanında, eğitimden günler sonra bile tekrar tekrar okuyabilme ve pratik yapabilme imkanı sağlıyor. Öğrenme yolu özelliği sayesinde organize bir öğrenme içeriği sunuluyor ve öğrenciler bir sonraki adımı açıkça görebiliyor.

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