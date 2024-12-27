E-ticaret dünyasında güvenlik hem site sahiplerinin hem de kullanıcıların en çok dikkat ettiği konuların başında gelir. Peki bu güvenliği sağlamak için ne yapmalıyız? İşte burada devreye SSL sertifikası giriyor. Gelin beraber SSL sertifikasının neden gerekli olduğunu, nasıl çalıştığını ve uygun fiyata SSL sertifikası seçeneklerinden nasıl yararlanabileceğinizi detaylıca ele alalım.

SSL Sertifikası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Secure Sockets Layer Certificate yani SSL Sertifikası tarayıcı ile web sunucusu arasındaki veri iletişimini şifreleyerek kullanıcıların bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesini önler. Özellikle kredi kartı bilgileri, şifreler veya kişisel verilerin paylaşıldığı e-ticaret sitelerinde bu koruma olmazsa olmazdır. Eğer E-ticaret sitenizde SSL sertifikası yoksa alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar websitenizi ziyaret ettiğinde "Güvenli Değil" uyarısıyla karşılaşabilir. Bu da kullanıcıda güven kaybı ve önyargı oluşturabilir.

SSL Sertifikası Neden Önemlidir?

● Müşteri Güveni:

Kullanıcıların sizinle alışveriş yapmaya karar vermesindeki en büyük etken sitenizin güvenli olduğunu hissettirmesidir. SSL sertifikası, bu güveni inşa etmenize yardımcı olur.

● SEO Avantajı:

Google, Yandex gibi arama motorları SSL sertifikasına sahip siteleri arama sonuçlarında daha üst sıralara taşır. Bu da websitenizi üst sıralarda göstererek organik trafiğinizi artırmanıza katkı sağlar.

● Yasal Gereklilikler:

KVKK gibi veri koruma yasaları müşteri verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını şart koşar. SSL sertifikası bu yasal düzenlemelere uygun hareket etmenizi sağlar.

SSL Sertifikası Seçenekleri

E-ticaret siteniz için en uygun SSL sertifikası seçeneğini belirlemek için sizler için listelediğimiz SSL seçeneklerini inceleyip ihtiyacınıza göre tercihinizi yapabilirsiniz.

Organization Validation (OV) SSL Sertifikası

Organization Validation (OV) yani Türkçe olarak kurumsal SSL sertifikası olan bu sertifika işletmenizin kimliğini doğrulayan bir sertifikadır. OV SSL kurumsal kullanıcılar için idealdir çünkü bu sertifika alan adı ve işletme kimliğini doğrulayarak kullanıcılara işletmenizin gerçek olduğunu gösterir. OV SSL sertifikaları güvenlik seviyesi açısından DV SSL'e kıyasla daha üstündür.

(EV) Extended Validation SSL Sertifikası

Extended Validation (EV) SSL sertifikası DV, OV gibi sertifikalara nazaran daha yüksek seviyede güvenlik sunan sertifika türüdür. Kullanıcılar EV SSL sertifikasıyla korunmuş sitelere girdiklerinde güvenli ibaresine tıkladıklarında firma adına kadar herşeyi görüntüleyebilirler buda yüksek güvenlik seviyesini gösterir. Bu sertifika türü genellikle çok büyük e-ticaret siteleri için gereklidir.

(DV) Domain Validation SSL Sertifikası

Domain Validation (DV) SSL sertifikası en temel ve başlangıç doğrulama yöntemidir ve sadece alan adının güvenilir olup olmadığını doğrular. Bu sertifika da SSL sertifikası için bir seçenek olsada güvenlik seviyesi EV SSL kadar yüksek değildir. Küçük şirketler veya kişisel projeler için uygun bir seçenek olabilir.

Wildcard SSL Sertifikası

Wildcard SSL sertifikası diğer DV SSL, EV SSL, OV SSL gibi sadece ana domaini değil anadomain dışında tüm alt alan adlarını da korur. Örneğin ana domaininiz "siteniz.com" ise Wildcard SSL ile "shop.siteniz.com" veya "blog.siteniz.com" gibi alt alan adlarını da güvence altına alabilirsiniz. Bu birden fazla subdomain yani alt alan adı bulunan şirketler için ayrı ayrı SSL sertifikası almak yerine tek SSL sertifikası ile alarak subdomainler dahil koruma sağlayabileceği bir SSL çözümüdür.

Multi-Domain SSL Sertifikası

Multi-Domain SSL sertifikası adından da anlaşıldığı gibi birden fazla alan adını aynı sertifika ile korumanızı sağlar. Farklı alan adlarına sahip şirketler için ideal bir çözümdür. Bu sertifika ile birden fazla domaininize tek bir sertifika ile güvenlik sağlarsınız böylece hem yönetim kolaylaşır hem de maliyetler çok daha düşük olur.

Ucuz SSL Sertifikası Nereden Alınır?

Web sitenizin güvenliğini sağlamak için SSL sertifikası almayı düşünüyorsanız doğru fiyatı ve hizmeti seçmek oldukça önemlidir. Bu konuda bizim önerimiz İnetmar. İnetmar sağladığı uygun fiyatlı ucuz SSL sertifikaları ile sitenizin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca ücretsiz kurulum desteği ile satın aldığınız SSL sertifikasını sizin için kurarlar. İnetmar SSL sertifikası fiyatları konusunda iddialıdır. SSL sertifikası fiyatları konusunda iddialı olan İnetmar'ın websitesini ziyaret ederek fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.