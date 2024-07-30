BİZ BAŞTA İSTANBUL’UN 39 İLÇESİ OLMAK ÜZERE BÜTÜN TÜRKİYE’DE VARIZ

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi ”Siyasetçilerin ve imkanı olan seçkin bir kesimin başta siyaset olmak üzere bir çok güncel konuda tek taraflı konuşup halk’a tek taraflı nutuk atmalarının doğru olmadığını düşündüğüm için halkın da bir şekilde duygu,düşünce,eleştiri ve itirazlarını ifade edeceği bir mecranın mutlaka halkın hizmetine açılması gerektiğini düşündüğüm için İstanbul Times tv Özel YouTube kanalı üzerinde siyaset başta olmak üzere güncel konularda halk’a soru sorup cevaplarını yayınlamayı düşündük.

Bu düşüncemizde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi videolarımızın bir gecede 1-2 milyon izlenmesi ile test etmiş oldu.

Bizden sonra bizi örnek aşlan bir çok kanal çıktı. Hiçbir zaman rahatsız olmadım.

Çünkü yola çıkış amacımız halkın sesi olabilmekti.Varsın başka kanallarda çıksın dedim ve bu işin duayeni olmak benim için yeterli idi.

Bu dediklerimizin testi için herkes 10 veya 12 sene önceki videolarımıza bakarsa ilk siyasi sokak röportajlarını yapan kanalın biz olduğunu görecekler.

İŞİMİZİ TARAFSIZ VE İLKELİ BİR ŞEKİLDE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP TAKDİR ALDIK

Videolarımız çok izlensin diye hiçbir zaman küfürlü ,adap ev edebe aykırı dikkat çekici uç başlık kullanmadık.

Olmayan şeyi olmuş gibi göstermedik. Kimseyi mahçup etmek ve alt etmek için çanak soru sormadık.

Kendimizi bir taraf olarak görüp seçmen ile gereksiz ve yersiz tartışmalara girmedik.

Seçmen’e bağırmak çağırmak gereksiz tartışmalara girmenin doğru olmadığını bildiğimiz için bu yöntemi tercih etmedik.

En çok üstünde durduğumuz konu ulusal tv kanallarının hiçbir zaman konuşma imkanı vermeyeceği sıradan halk’ın istemesi halinde sesini geniş kitlere duyurması için özgür bir mecrayı istifadelerine sunmak ve onu da yaptık.

Bizler;

İstanbul Times Gazetesi

www.istanbultimes.com.tr

Zeytinburnu Times Gazetesi

www.zeytinburnutimes.com

www.sariyerhabergazetesi.com

İstanbul Times Tv Özel Youtube (187.000 Abone,200 milyon kez izlenme)

İstanbul Times Haber Youtube (22 bin Abone,10 milyon kez izlenme)

İstanbul Times Tv Face Book 62 Bin takipçi ile her gün bir video yayını ile halkımızın hizmetinde

İstanbul Times Gazetesi Face Book 5.1000 takipçi

İstanbul Times Tv ResmiTik Tok hesabımızda ise 34 bin takipçi 1 milyon 100 bin beğeni ile her gün yüz binlerce kişi bizi takip ediyor.

Sizlerde markanızı,ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye tanıtmak ve duyurmak isterseniz bizimle hemen iletişime geçin.

İLETŞİM İÇİN ;

İstanbul Times Medya Grubu

E-Mail: [email protected]

Web www.istanbultimes.com.tr

Şirket Sabit Tel : 0212- 415 82 05

Şirket GSM Tel : 0532- 344 05 12

Kaynak; İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)