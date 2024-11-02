CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÖZDENUR ŞENTÜRK‘TE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün’de katıldığı genel kurul toplantısında CHP Başakşehir ve İBB meclis üyesi ve Başakşehir Grup başkan vekili sanayici iş insanı Nizamettin Kümeç’te belediye başkanı Gürbüz ile beraber genel kurul toplantısına katıldı.

ZEYTİNBURNU SİNOPLULAR DERNEĞİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDEN MEHMET ÇAKIR YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle bu gene genel kurul toplantımızda bizi yalnız bırakmayan Sinop Belediye başkanımız sayın Metin Gürbüz’e ,hemşehrşimiz CHP Başakşehir ve İBB Meclis Üyesi aynı zamanda CHP Başakşehir Meclis Grup Başkan vekili Nizamettin Kümeç’e, SİNDEF Başkanı Hasan Dalkıran’a, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz’e ve Sinop STK’ların en önemli ismi Nihan Önder’e,ZEYDEF başkanı Dilman Kaya’ya ,Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi ve 1.Meclis Başkan Vekili İş insanı aynı zamanda kongremizi yaptığımız Dervişan sofrasının sahibi iş insanı Cüneyt Tezcan’a ,STK Başkalarımıza ve burada isimlerini teker sayamadığım çok değerli kadın ve erken hemşehrilerimize bir kez daha huzurunuzda teşekkür etmek isterim” dedi.

Başkan Çakır, konuşmasına şu şekilde devam etti “Zeytinburnu Sinoplular Derneği olarak bugün burada 13.Olağan Genel Kurulu toplantımızı Merkezefendi Dervişan sofasında geniş bir katılımla yapıyoruz..Dernek çatısı altında dikkat ettiğimiz tek şey Sinp ve Sinoplular oluyor. Üyelerimiz ve yönetimiz için her partiye gönül vermiş insanlarımız var. Bütün çalışma ve çabalarımız hemşehrilerimiz içindir diyen Çakır açılış konuşmasından sonra sözü divan başkanı Nihat Önder’e verdi.Önder Kongreyi, Katip Üyeliklerini ise Rıfat Özkan ve Nazmi Bozdağlar yaptı.

Tahmini, Kesin bütçe ve Faaliyet raporu okundu tek tek oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle genel kuruldan geçti. Raporların okunun oynamasının ardından Tek liste ile gidilen seçimde Mevcut Başkan iş insanı Mehmet Çakır 5’inci kez oy birliği ile yeniden Zeytinburnu Sinoplular Derneğinin Başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından dilek ve temennilere geçildi. Dilek ve Temennilerde bir çok Sinoplu’ya söz hakkı verildi. 4 Saat süren kongre sonucu yeni yönetim oy birliği ile seçildi.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan Mehmet Çakır Yönetim Kurulu: Şerafet Özcan, Hasan Eroğlu, Havva Yeşildağ, Cahit Yaşar, Süheyla Çelik, Bekir Cuhacıoğlu, Özdenur Şentürk, Zekeriya Yılmaz, Bekir Genç, Faruk Albayrak, Faik Demircan, Cüneyt Tezcan, Bülent Ergül

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)