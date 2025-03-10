Bugünlerde tarihi tersten yazmak isteyenler, TÜRK MİLLETİNİ yok sayanlar, geçmişi inkâr ederek ben yaptım oldu diyenlere cevap olarak son sözü en baştan söylüyoruz. Şehitlerimiz bizim gelincik tarlalarımızı yalnız bırakmayacağız. Her Türk Milleti evlerinize TÜRK BAYRAKLARI hatta ATATÜRK`lü TÜRK BAYRAKLARI asarak dünyaya ve içimizdeki bizi yönettiğini sananlara cevap olsun. Türk Milleti`ni başka milletlerle karıştırmayın. Hatta SURİYE sanarak kolay lokma hiç sanmayın. Oynanan oyunu görüyoruz. SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESSİZ DİRİLİŞİ olarak karşınızdayız.

Pkk ve Apdullah Öcalan`nın arkasındaki yedi düvel (Abd, İsrail, İngiltere,) vb. yapılar nasıl Irak`ta BARZANİSTANI tanırsanız PKK`yı yok etmenize izin veririz diye bize salkımı yutturdularsa bugün aynı oyunu SURİYE de oynamaya çalışıyorlar. Irak`ta TÜRKİYE olarak yapmamız gereken eğer Irak bölünüyorsa; TÜRKİYE`nin garantör devlet olarak MUSUL, KERKÜK VE SÜLEYMANİYE de hak talep etme hakkı vardır. Tabi ki IRAK`ın bölünmesinden yana değiliz. Fakat süreç bizi oraya götürdü ve IRAK Parlamentosu KUZEY IRAK KÜRT BÖLGESİ olarak bölünmeyi kabul etti. Bu noktadan sonra TÜRKİYE IRAK da yapacağı en güzel hamle IRAK TÜRKMEN DEVLETİ`ni kurma alt yapısını hazırlamalıydı. Aynı Abd`nin yaptığı gibi çünkü ATATÜRK;

“Batılıları batılıların kendi silahıyla vurmalıyız. Onların anladığı dilden haklarımızı korumalıyız.” Bu garantör devlet olarak en doğal hakkımızdır. Hep oldu-bitti yaparak bizi kandırıyorlar değil mi?

SURİYE TERÖRİST EL ŞARA`ya abd operasyonu ile teslim edildi. Neden 10-15 BİNLİK EL ŞARA`YA VERİLDİ. ÇÜNKÜ OSO MİLLİ SURİYE ORDUSU 5 KAT DAHA GÜÇLÜ VE TÜRKİYE`NİN ETKİSİNDE, NEDEN YPG DEĞİL ÇÜNKÜ 10 KAT DAHA GÜÇLÜ VE ABD`NİN KONTROLÜNDE İKİSİDE OLAMAZ. ZAYIF BİRİNİ YANİ EL ŞARA HŞT ÜZERİNDEN GİDİLİRSE İSRAİL DE SURİYE`Yİ 500 NOKTASINI BOMBALAR, GÜNEYDE DURZİLERE DEVLET KURDURUR. ÇÜNKÜ KARŞI KOYACAK YETKİLİ EL ŞARAS HŞT GÜCÜ YOK VR MÜDAHALEEDEMEM DER. NE GÜZEL OYUN KURULMUŞ DEĞİL Mİ? O ZAMAN SURİYE BÖLÜNMEYE GİDİYORSA BİZ DE ATATÜRK`ÜN DEDİĞİ GİBİ IRAKTA KUZEY TÜRKMEN ORDUSU KURDUĞUMUZ GİBİ SURİYE`DE DE TÜRKMENELİ DEVLETİNİ KURABİLİRİZ DEĞİL Mİ? BATILILARI KENDİ SİLAHIYLA VURALIM. OYUN ÖYLE OYNANMAZ BÖYLE OYNANIR. TÜRK DEVLET AKLI BU SÖYLER. SİYONİZMİN UŞAKLIĞINI YAPMAZ.

Nerede kalmıştık, Abd`de kendi eliyle Pkk`yı bertaraf edemeyeceği için bunu bize yaptırarak bir taşta bir çok kuş vuruyor. Çünkü yeni bir sisteme geçerek lavel atlıyor. Yeni oyuncular, yeni kurumlar istiyor. Pkk miadını doldurdu. Ayrıca Pkk dünya terör listesinde eğer PKK ortadan kalkarsa TÜRKİYE ARTIK bir sey yapamaz. Irak veya SURİYE`ye Pkk`dan dolayı müdafaa hakkı var. Pkk`yı bitirip yerine legal olan başka A`DAN Z`YE harflerden oluşan hülle yoluna başvurarak TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI kandırıyorlar. Hatta bunu TÜRKİYE`yİ yönettiğini sananların eli ile yaparak bizi oyuna getiriyorlar. Her yer düşman olmuş bizi “ÖLÜME RAZI ETMEYE ÇALIŞIYORLAR” yemezler, “DELİ GÖMLEĞİNİ, YA DA ÖNÜMÜZE KONAN AYNI ÇORBAYI” yemeyiz.

Oyun çok büyük önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin en küçük halkası olan teğmenler üzerinden operasyon başatıldı ses çıkmayınca yola devam ederek BAHÇELİ`nin çıkışı, Recep Tayyip ERDOĞAN`ın önce sessiz ve duymamış görünmesi sonrasında oyuna dâhil olması ve herkesin sesini dinledikten sonra sözde dünya lideri, devlet aklı, aksakallılar söylemleri ile bütün teröristler için söylüyoruz ayakları ile hele siz kabul edin olmazsa biz demir yumruğumuzla vurur diyorlar. Recep bey senin ünlü bir HIRSIZIN sözünü hatırlatayım.

“ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTI” diyen sen değil miydin? Sen hep kandırılan olduğundan senin artık inandırıcılığın kalmamıştır. Kime hizmet ettiğinde bellidir. SEN BOP, BOP(BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ) EŞ BAŞKANI DE BİZ BİP (BÜYÜK İSRAİL PROJESİ), BİP EŞ BAŞKANI DEĞİL Mİ?

GELİNEN NOKTA 2015 DOLMA BAHÇE MUTABAKATI YANİ FETÖNÜN BIRAKTIĞI ÇÖZÜM ÖNERİSİNİN DEVAMI OLAN BUGÜN YAŞADIĞIMIZ FETÖ PARALEL YAPI YOLUNA DEVAM EDİYOR. ASIL KANDIRILAN TÜRK MİLLETİDİR. BUNA ÇANAK TUTANLAR MEĞER FETÖ İLE BERABERMİŞ. SEN YAKALANDIN FETÖ BEN DEVAM EDİYORUM. SENİ SUÇLAYARAK KENDİMİ AKLIYORUM DEMİYOR MU? HER ŞEY GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE OLUYOR. GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

Ayrıca Pkk ve Apdullah ÖCALAN bölünme demeden her şeyi kabul etti diyorlar. Fakat diğerleri eş zamanlı olarak BİNALİ YILDIRIM “ANAYASA`nın ilk dört maddesi ve TÜRKLÜK kavramı” konuşulabilir, değiştirilebilir. “KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR” gel de bu “DELİ GÖMLEĞİNİ GİY, HEM DE BAYAT ÇORBAYI HER SEFERİNDE ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR” gel de iç diyorlar.

Anlımızda “ENAYİ VEYA HAİN YAZIYOR MU?” FAKAT SİZİN HER YERİNİZ KABAK GİBİ ABD VE YEDİ DÜVELE HİZMET EDİYOR.

Selahattin DEMİRTAŞ CHATHAM HOUSE (İNGİLTERE KRALİYET ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTİSÜ) giderek 100 yıl önce biz Kürtler SEYH SAİT İSYANINI BAŞLATARAK TÜRKİYE`NİN MUSUL, KERKÜK`TEKİ HAKKARINI ALMASIN DİYE isyan başlattık ve görevimizi yaptık. İngiltere`ye bize 100 YILLIK BORCUNUZU ÖDEYİNİZ VE KÜRT DEVLETİNİ KURUNUZ DİYE Söylemedi mi?

Sonra Bahçeli meclisi lav yani yok sayarak Türkiye Cumhuriyeti`nin hukuk devleti olduğunu unutmuş gibi hapishanedekilerden medet umar hale gelmiş. Meclisi kapatalım cezası onanmış hapishanedeki suçlularla birlikte devleti yönet değil mi?

Bu neye benziyor biliyor musunuz? Osmanlı devleti SEVR ANLAŞMASI ile tarihin sayfasına gömmek isteyenler, son Meclisi Mebussan milletvekilleri SON PADİŞAH VAHDETTİNİ ALMAYA GİTTİKLERİNDE BİR RUM, BİR ERMENİ VE BİR YAHUDİ TARAFINDAN TAHTTAN İNDİRİLİYOR. VAHDETTİN NEDİYOR BİLİYOR MUSUNUZ? ARANIZDA BİR TÜRK DAHİ YOK DİYOR. İŞTE ŞİMDİ TÜRK MİLLETİ BU NOKTADAYIZ. DAHA NASIL AÇIK ANLATAYIM DEĞİL Mİ?

BUGÜN LOZANI TANIMAYANLAR SEVR ANLAŞMASINI HİÇ OKUDUNUZ MU? SEVR ANLAŞMASINDA KALAN TOPRAK MİKTARI 120 BİN METREKARE SIKIŞTIRILMIŞ VE SADECE İSTANBUL`DA HALİFENİN MAKAMI ODA İNGİLTERE`NİN GÜDÜMÜNDE OLMAK KOŞULUYLA TÜRK MİLLETİNE YAŞAMA HAKKI VERİYORLAR. SEN BUNA VAR OLMAK DİYEBİLİR MİSİN EY TÜRK?

ATATÜRK`ÜN DEDİĞİ GİBİ “SEVR ANLAŞMASI İLE OSMANLI İMPARATORLUĞUNA SUİKAST DÜZENLENMİŞTİR. FAKAT LOZAN ANLAŞMASI İLE TÜRK TOKATINI YEDİ DÜVELE İNDİRMİŞTİR.” O TARİHTEN SONRA MAZLUM DEVLETLER TÜRKİYE`Yİ ÖRNEK ALARAK TARİHTE YERİNİ ALMIŞTIR.

LOZAN ANLAŞMASINI ANLAMAK İÇİN SEVR ANLAŞMASINI KARŞILAŞTIRMAN GEREKİR. ÇÜNKÜ LOZANI TANIMAYAN HAİNLER YOK SAYARSA SEVR ANLAŞMASI İLE KÜRDİSTAN, BÜYÜK PONTUS DEVLETİ VE BÜYÜ ERMENİSTANIN KURULMASINI KABUL ETMİŞ OLURLAR. YANİ BUGÜN BİZE TEKRARDAN SEVR ANLAŞMASINI ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR. YER Mİ ANADOLU TÜRK ÇOCUĞU!

TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ. HER TAKKE TAKANI MÜSLÜMAN SANMA! NASRETTİN HACEMİZİN, (ÖĞRETMENİMİZİN) DEDİĞİ GİBİ; “KERAMET TAKKEDE İSE AL SEN TAK” HE Mİ!

SURİYE`DE NELER YAPTIKLARINI BAŞKABİR YAZIMDA PAYLAŞACAĞIM. FAKAT İÇİMİZDEKİ HAİNLER GEMİYİ O KADAR AZIĞA ALMIŞLAR Kİ CHP`Sİ DE BU OYUNUN FİGÜRANI OLMAYI KABUL ETMİŞTİR. BU KONUDA BAŞKA ZAMAN YAZARIM.

“EMANETE SAHİP ÇIKMAYAYANLAR TARİH SAH NESİNDE VAR OLAMAZALAR.” MURAT AKBAŞ OLARAK ŞER KOYUYORUM.

ATATÜRK NUTUK BENİM YAZILI SAVUNMAMDIR DER VE BU SAVUNMANIN SONUNDA ATATÜRK`ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ İLE BİTİRİRKEN ŞUNU DEMEKTEDİR.

BENDEN SONRA SAVUNMAMI NE TSK, NE CHP, NE MECLİSE, NE DE BAŞKA BİR KURUMA BIRAKIYOR. DİREK TÜRK GENÇLİĞE BIRAKIYOR.

BEN DE BU EMRİ BAŞ ÜSTÜNE DİYEREK ÇOBAN ATEŞİNİ OLARAK TÜRK MİLLETİNE VE GENÇLİĞİNE İLETİYORUM. ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM. ATATÜRK`LÜ TÜRK BAYRAKLARINI EVLERİNİZE ASIN. NE MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ DİYEN TEĞMENLERİ YEDİRİRİZ NE DE BU OLDU-BİTTİLERLE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YOK ETMEK İSTEYENLERE BIRAKIRIZ NOKTA

YAŞASIN VATAN YAŞASIN TÜRK MİLLETİ

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)