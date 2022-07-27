Türkiye göz Ameliyatında Dünyanın Merkezi

Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği ameliyatlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, Türkiye’nin sağlık turizminde çok geliştiğini ve artık hastalarının neredeyse yarısının yurtdışından geldiğini açıkladı.Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaptığı operasyonlara dair dikkatçeken istatistikler verdi. Yaptığı göz kapağı ameliyatlarındaki başarısıyla artık meslektaşlarına eğitimler vermeye başlayan Sezgin, Türkiye’nin sağlık turizminde müthiş bir atak yaptığını belirterek bunun sonucu olarak artık hastalarının yarıya yakınının operasyon için dünyanın dört bir yanından gelip kapısını çaldıklarını ifade etti.