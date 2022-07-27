Türkiye göz Ameliyatında Dünyanın Merkezi

AMERİKA’DAN DUBAİ’YE...

Bu noktada Türk doktorların mesleklerindeki kalitesinin yadsınamayacağını belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaptıkları operasyonların başarısının Türkiye sınırlarını aşmasının kendisi için de büyük bir gurur olduğunu söyledi. Sezgin, “Artık göz kapağı estetiği operasyonu yaptığımız hastalarımızın önemli bir kısmı yurtdışından geliyor. Şimdiye kadar Amerika, Almanya, Hollanda, Avustralya, Katar ve Dubai gibi ülkelerden bir çok hastanın ameliyatını yapıp, onları mutlu bir şekilde evlerine uğurladık. İnanıyorum ki sağlık turizminde çok daha iyi günler türk doktorlarını bekliyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA