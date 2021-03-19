Günümüzde tüm erkeklerin veya bayanların başını ağrıtan en büyük sebeplerden birisi de istenmeyen yağlanmalardır. Peki, istenmeyen yağların çözümü nasıl olmalıdır? Bunun için yapılan çoğu çalışmalarda, ameliyatsız bir şekilde, en son teknoloji kullanılarak ve etkili görülen yöntem soğuk lipoliz işlemidir.

Son yıllarda aşırı bilgisayar kullanımı, yapılan işlerin uzun saatler oturarak yapılması, spor yapmamak ve uzun süreli uykular ve buna benzer durumlar, istenmeyen yağların belirli bölgelerde daha yoğun olarak toplanmasına neden olmaktadır.

Soğuk Lipoliz Nasıl Uygulanır?

Uygulama başlangıcında öncelikle bölge 45 dereceye kadar ısıtılır ve sonrasında hızlıca -5 dereceye kadar soğutulur. Tamamı bu işleme dayanmaktadır.

Bu uygulama yaklaşık 1 saat sürmektedir ve yağlanma görülen alanlardaki hücrelerin yok olmasına neden olmaktadır.

İşlem yapılan yağlı bölgede ani sıcaklık değişiminden dolayı, o alanlarda sıkılaşma da görülebilmektedir.

Ortalama bir veya iki seans sonrasında yağlanma olan alanda kalıcı olarak azalma yaşanır.

Uygulama son derece rahat, konforlu ve güvenlidir. Seanstan 1 ay sonra veya daha az bir sürede değişiklikler belirgin olarak görülür. Uygulama diyetisyen tarafından yönetildiğinde elde edilen sonuçlar son derece tatmin edici olmaktadır.

İŞLEM SIRASINDA NE HİSSEDİYORUZ?

Bu acı verici bir uygulama değildir. İşlem sırasında vakum etkisi ve başlangıçta yoğun yerel soğukluk nedeniyle biraz gerginlik hissedilebilir. İşlemlerden sonra:

- O bölgede genellikle birkaç saat kızarıklık ve uyuşukluk

- Hastalar herhangi bir rahatsızlık duymadan günlük rutinlerine devam edebilirler.

Aktif bir işi ve kişisel hayatı olan ve bundan vazgeçmek istemeyen insanlar için rahat, ağrısız, tek seanslık bir tedavidir. Bu prosedür, yoğun ve kalıcı lokalize yağ rezervlerini azaltan liposuction gibi geleneksel yöntemleri kullanmak istemeyen kişiler için iyi bir alternatiftir. Uygulama bölgesindeki tüm yağ hücreleri belirli bir derecede soğuğa tepki verir ve kristalleşir. Bu şekilde vücut siluetinin düzenli ve orantılı bir şekilde şekillendirilmesi sağlanır.

Soğuk Lipoliz Sonrasında Neler Oluşmaktadır?

İşlemlerden sonra uygulamaların yapıldığı bölgede küçük kızarıklıklar ve geçici bir kaşınma-uyuşma hissi oluşsa da bu çok kısa bir süre sonra tamamen ortadan kalkar. Yani kliniğe girdiğiniz gibi yürüyerek çıkabilirsiniz. İşlem tamamen ağrısız bir uygulamadır. Zaman içerisinde 1,5 ile 2 ay arası gibi bir sürede, uygulamanın yapıldığı bölgede %20 ile %40 oranında bir incelme meydana gelecektir.

İşlem Sonrasında Etki Ne Kadar Devam Eder?

Yapılan klinik çalışmalarda etkinliğin 3. haftada başladığı ve 2. ay sonuna kadar da devam ettiği kanıtlanmıştır. Bazı durumlarda etkinliğin 6-12 aya kadar devam ettiği bildirilmektedir. Bununla birlikte düzensiz yaşam şekli ve beslenme bozuklukları da aynı bölgede yağlanmaya sebep olabilmektedir. Yani yöntem çok etkili bir işlem olsa da tabii ki sonrasında da dikkat edilmelidir.

Sonuçları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?

İşlemler tamamen bittikten sonra sonuçları korumak için önerilen bazı şeyler vardır. Örneğin, düşük kalorili, hafif doymuş yağlı bir diyet uygulamalısınız ve haftada en az 2-3 kez fiziksel olarak aktif olun.

Kaynak : https://www.floraklinik.com/cooltech-soguk-lipoliz/