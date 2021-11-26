banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,776.41
ALTIN
721.08
DOLAR
12.47
STERLİN
16.62
EURO
14.11
"İSTOÇ'u dünya markası yapmayı hedefliyoruz"
Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu açtı
Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma...
Kadın radyocular kadına şiddeti makyajla anlattılar
Kadın radyocular kadına şiddeti makyajla...
Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İstanbul’un En Temiz İlçelerinden Bir Tanesidir”
Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İstanbul’un En...

PANCARIN 6 ÖNEMLİ FAYDASI!

Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği… Canlı kırmızı rengiyle gözümüze, pek çok faydasıyla da sağlığımıza hitap eden pancar, adeta şifa deposu! Yeşil yaprakları demir, A ve C vitamininden oldukça zengin.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2021 Cuma 09:43
PANCARIN 6 ÖNEMLİ FAYDASI!
banner171

Yumru ve kök kısmı da folik asit, manganez, potasyum ve posa kaynağı. Pancarona kırmızı rengini veren betalain adlı fitonutrientler sayesinde güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal bir kaynak aynı zamanda. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, içerdiği  zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren ve pek çok hastalığı önleyici etkiye sahip olan pancara, özellikle hastalıkların sıkça kapımızı çaldığı kış mevsiminde soframızda düzenli olarak yer vermemiz gerektiğine dikkat çekerek, “Üstelik 100 gram çiğ kırmızı pancar sadece 43 kaloriye sahip. Kolesterol içermeyen yapısı, yüksek besin değerlerine sahip olması ve düşük kalorisiyle diyet listelerinin de vazgeçilmez besinlerinden biridir” diyor. 

Kilo vermeye yardımcı oluyor 

Pancar lif içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırıyor, mideyi daha geç terk ediyor. Böylece kilo vermeye katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “Pancar ayrıca düşük yağ oranı ve düşük kalorisiyle de zayıflama diyetlerinde kullanılmaya uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor” diyor. 

Bağışıklık sistemini destekliyor

Pancar bileşenleri, özellikle de pancara kırmızı rengini veren betalain pigmentleri, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) etki gösteriyorlar. Pancar içeriğindeki zengin C vitaminiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de oldukça etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “Bu sayede kış mevsiminde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı vücudun direnci artırıyor ve birçok hastalığın gelişmesi önlenebiliyor” diyor. 

Yüksek tansiyonu düşürebiliyor

Kalp krizi, felç, beyin kanaması ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların gelişmesindeki en temel neden, yüksek tansiyon oluyor. Yüksek tansiyon ayrıca pek çok hastalık için ciddi bir risk faktörü. Pancar içeriğindeki nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesine katkıda bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan basıncının düşmesinde etkili oluyor.  

Bağırsak hareketlerini düzenliyor 

Pancar yüksek posa içeriğiyle bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Bu etkisiyle gaz, şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçiyor. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık probleminin çözümüne katkıda bulunuyor. 

Sporda performansı arttırıyor

Pancar antrenman sırasında dayanma süresini uzatıp daha geç yorulmaya ve bu sayede antrenman süresini uzatmaya destek oluyor. Yapılan çalışmalarda; egzersiz öncesinde tüketilen 500 ml pancar suyunun, egzersiz sırasında algılanan zorlanma derecesini düşürdüğü, böylelikle performansı olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, spor yapanlarda 500 ml pancar suyu tüketiminin nitrat açısından güvenli olduğuna dikkat çekerek, “Ancak sporculara yönelik kullanılan destek karışımlarında yer alan bileşenlerle gelişebilecek olan olası etkileşimlere bağlı riskler konusunda dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulunuyor.  

Kansere karşı etkili oluyor

Kırmızı pancar, içeriğindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ve kanserli hücrelerle savaşıyor. Pancara kırmızı rengini veren bu pigment, ilaçların vücutta bıraktığı toksinlerin yok edilmesinde ve tümörün büyümesini önlemede etkili oluyor. 

-------------Kutu bilgisi----------- 

Pancar tüketirken 6 kurala dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili Tokgöz, pancar tüketirken dikkat etmeniz gereken kuralları şöyle anlatıyor:  

  • Pişirme süresi uzadıkça pancarın içeriğindeki betalainler besin değerlerini kaybediyorlar. Bu nedenle çiğ veya az pişmiş hali, pişmiş haline kıyasla vücut için daha yararlı oluyor. Besin değerini yitirmemesi ve faydasının artması için kırmızı pancarı buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirmeniz en doğrusu olacaktır.  
  • Pancar doğrandıktan sonra bir süre bekletildiğinde havadaki oksijenle temasta bulunduğu için oksitleniyor ve besin değerlerini kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle yemeden hemen önce doğrayıp tüketmeyi alışkanlık haline getirin.  
  • Pancarı buzdolabında çiğ halde 7 gün, pişmiş halde 3 günden fazla saklamayın. Sebzeler dalından koparıldığı andan itibaren süre geçtikçe besin değerlerini kaybediyorlar. Dolayısıyla ne kadar taze ise o kadar faydalı oluyorlar.   
  • Tazeliğini koruyabilmesi için buzdolabınızın ayarı +4°C civarında olsun. 
  • Pancarı kızartma şeklinde tüketmektense; pancar suyu ve pancar turşusu gibi fermente şeklinde yerseniz, bağırsak sağlığınız için daha faydalı olacaktır.   
  • Pancar içeriğinde yer alan basit şekerler nedeniyle kan şekerini etkileyebiliyor. Ancak glisemik yükü yüksek olmadığı için diyabet sorununuz varsa kontrollü bir şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca aşırı tüketimi veya tansiyon ilacıyla beraber alımı kan basıncının hızla düşmesine neden oluyor. Pancarın özellikle oksalattan zengin olan yeşil yaprakları, böbreklerde taş oluşumunu tetikleyebiliyor.  Böbrek taşı sorununuz varsa, pancarı mutlaka kontrollü tüketin.

Uzmanından ‘sağlıklı’ ve ‘lezzetli’ tarifler!

PANCARLI HUMUS 

Malzemeler

  • 1 küçük boy pancar 
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı: Pancarları kabuklarıyla beraber haşlayın. Ardından kabuklarını soyun. Doğradıktan sonra; nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağıyla birlikte pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin. 

PANCARLI KUSKUS SALATASI 

Malzemeler

  • 1 çay bardağı kuskus
  • 1 orta boy pancar 
  • 1 küçük parça haşlanmış karnabahar veya brokoli
  • 2 dal taze soğan
  • 1 tutam dereotu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi 
  • Tuz 

Hazırlanışı: Pancarları soyup hafif yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız pancarın suyuna kuskusları ilave edip, malzemeleri 10 dakika kadar haşlayın. Soğuması için biraz bekleyin. Kuskusu derin bir kaseye alın. Üzerine küp küp doğradığınız pancarları ilave edin. Daha sonra kalan malzemeleri küçük küçük doğrayıp, ekleyin. Tüm malzemeleri zeytinyağı, nar, tuz ve limonla karıştırın. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
ÇOCUĞUNUZ SÜREKLİ KULAĞINI ÇEKİŞTİRİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ SÜREKLİ KULAĞINI ÇEKİŞTİRİYORSA...
Yürüyüşün beden ve ruh sağlığına 10 faydası
Yürüyüşün beden ve ruh sağlığına 10 faydası
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu Güçlendiriyor
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu Güçlendiriyor
Bu yöntemler mide kapağı zımbalanıyor
Bu yöntemler mide kapağı zımbalanıyor

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169