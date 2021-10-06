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Kartal belediyesi’nden çalışanlarına ‘covid-19 ve aşı bilgilendirme eğitimi

Kartal Belediyesi ve Kızılay Özel Kartal Hastanesi işbirliği ile belediye çalışanlarına ‘Covid-19 ve Aşı Bilgilendirme Eğitimi’ verildi. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilen eğitime katılan çalışanlara hastalığın yayılma süreci ve aşının tedavideki önemi anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 09:17
Kartal belediyesi’nden çalışanlarına ‘covid-19 ve aşı bilgilendirme eğitimi
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile Kartal Belediyesi
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Doktoru Prof. Dr. Mustafa Samastı katıldı.
Prof. Dr. Mustafa Samastı, konuşmasında katılımcıları yaklaşık 2 saat boyunca, Covid-19 hastalığı ve aşı
hakkında bilgilendirdi. Aşı sayesinde tarih boyunca birçok salgın hastalığın yayılma sürecinin azaldığına
dikkat çeken Profesör Samastı; “Covid-19 hastalığı ne yazık ki can almaya devam ediyor. İnsanlık tarihinde
en tehlikeli salgın hastalıklarından biri ile karşı karşıyayız. Salgın hastalıkların tarihine baktığımızda, aşıyla
tedavinin etkisini görüyoruz. Çocuk felci hastalığını buna örnek verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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