Kartal belediyesi’nden çalışanlarına ‘covid-19 ve aşı bilgilendirme eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile Kartal Belediyesi

Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Doktoru Prof. Dr. Mustafa Samastı katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Samastı, konuşmasında katılımcıları yaklaşık 2 saat boyunca, Covid-19 hastalığı ve aşı

hakkında bilgilendirdi. Aşı sayesinde tarih boyunca birçok salgın hastalığın yayılma sürecinin azaldığına

dikkat çeken Profesör Samastı; “Covid-19 hastalığı ne yazık ki can almaya devam ediyor. İnsanlık tarihinde

en tehlikeli salgın hastalıklarından biri ile karşı karşıyayız. Salgın hastalıkların tarihine baktığımızda, aşıyla

tedavinin etkisini görüyoruz. Çocuk felci hastalığını buna örnek verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)