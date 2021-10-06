Kartal belediyesi’nden çalışanlarına ‘covid-19 ve aşı bilgilendirme eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile Kartal Belediyesi
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Doktoru Prof. Dr. Mustafa Samastı katıldı.
Prof. Dr. Mustafa Samastı, konuşmasında katılımcıları yaklaşık 2 saat boyunca, Covid-19 hastalığı ve aşı
hakkında bilgilendirdi. Aşı sayesinde tarih boyunca birçok salgın hastalığın yayılma sürecinin azaldığına
dikkat çeken Profesör Samastı; “Covid-19 hastalığı ne yazık ki can almaya devam ediyor. İnsanlık tarihinde
en tehlikeli salgın hastalıklarından biri ile karşı karşıyayız. Salgın hastalıkların tarihine baktığımızda, aşıyla
tedavinin etkisini görüyoruz. Çocuk felci hastalığını buna örnek verebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)