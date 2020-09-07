İzmir’de Psikolog Tavsiyeleri

Bu aramalar içinde izmir psikolog tercihlerinde en sık tercih edilen merkezlerden olan Nora Psikoloji yetişkin ve çocuk terapilerinin yanında aile terapileriyle de danışanlarına destek sağlamaktadır. İzmir’de en çok tavsiye edilen psikologların çalıştığı merkezde emdr, act ve bdt gibi terapi yöntemleri de kullanılmaktadır.

İzmir’de Psikolog Fiyatları

İzmir’de psikolog fiyatları uzmanlara göre değişkenlik göstermekle birlikte 250-350 tl arasındadır. Uzmanların deneyim ve eğitimleri tercih edilirliklerini ve fiyatla ilgili detaylarda belirleyici olmaktadır. Seansların ayda 3 veya 4 kez olduğunu düşünürsek psikoterapi ne yazık ki herkesin faydalanabileceği fiyat aralığında değildir. İnternet üzerinde çok daha uygun fiyata hizmet verdiğini iddia edenler olsa da bu kişilerin yetkinlikleri tartışma konusudur.

Fiyatlar her ne kadar her bütçeye hitap etmese de terapinin kişinin yaşamında yarattığı etkileri düşündüğümüzde insanın kendisi için yapacağı en iyi yatırımlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ne Zaman Psikoloğa Gitmeliyim

Psikoloğa gitmek için bir sorun yaşıyor olmak şart değildir. Günlük olayları konuşmak ve yaşadıklarımıza farklı bir pencereden bakabilmek, ilişkilerimizi geliştirmek için de psikologlara gidebiliriz. Bunun dışında mutsuzluk ve kaygı gibi duygusal sorunları yoğun şekilde yaşadığımızda bunlar hayat kalitemizi, işlevselliğimizi ve ilişkilerimizi de etkilediğinde mutlaka bir uzmanla görüşmek faydalı olur.

İzmir’de Psikologlardan Randevu Almak

İzmir’de hangi psikoloğa gideceğinize karar verdikten sonra randevu alma sırası gelir. Çoğu psikolojik danışmanlık merkezi telefon üzerinden randevu almak isteyenlere yardımcı olmaktadır. Ancak bazı merkezlerin online randevu sistemini kullanarak da randevu almak mümkündür. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte yüz yüze terapiler kadar yaygınlaşan online psikolog seansları yurt dışından gelen başvuruları da artırdığından online randevu sistemi bu tip durumlar için daha kullanışlı olmaktadır.

Online Terapi ve Online Psikolog Görüşmeleri

Son yıllarda pandeminin de etkisi ile birlikte online psikolog aramaları da artış göstermiştir. Bir çok kişi daha sağlıklı ve konforlu bulduğu için online psikolog görüşmelerine yönelmiştir. İnternet üzerinden görüntülü ve sesli gerçekleştirilen bu uygulamalar sayesinde evden çıkamadığınız zamanlarda destek almak mümkün. Üstelik yüz yüze terapi kadar da etkili. Online psikolog sayfasını inceleyerek bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçiler tarafından tercih edilen bu yöntem anadilinizi konuşan ve kültürünüzü tanıyan terapistlerle buluşturmaya yardımcı oluyor.